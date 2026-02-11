Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Austrálii obvinili dvoch občanov Číny zo zahraničného zasahovania

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Mužovi vo veku 25 rokov a 31-ročnej žene hrozí až 15 rokov väzenia.

Autor TASR
Canberra 11. februára (TASR) - Austrálska polícia v stredu oznámila, že obvinila dvoch štátnych príslušníkov Číny z „bezohľadného zahraničného zasahovania“. Dvojica údajne vykonávala špionáž budhistického združenia na príkaz čínskej polície. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Mužovi vo veku 25 rokov a 31-ročnej žene hrozí až 15 rokov väzenia. Podľa polície tento pár spolupracoval s čínskym štátnym príslušníkom, ktorého minulý rok v auguste obvinili z tajného zhromažďovania informácií o budhistickej skupine Kuan Jin Citta v austrálskom meste Canberra.

Austrálska federálna polícia uviedla, že tento prípad začala vyšetrovať minulý rok na základe tipu od spravodajskej služby v Canberre.

Austrália nie je imúnna voči zahraničnému zasahovaniu a nemali by sme očakávať, že toto zadržanie zabráni ďalším pokusom o zasahovanie do ďalších komunít diaspóry,“ povedal zástupca komisára pre boj proti terorizmu a špeciálneho vyšetrovania Stephen Nutt. „Členovia našich kultúrne a lingvisticky rozmanitých komunít sú skôr obeťami zahraničného zasahovania alebo národnej represie než ich páchateľmi,“ dodal.

AFP konštatuje, že rozsiahly bezpečnostný aparát Číny je dlhodobo vystavený obvineniam z infiltrácie komunitných organizácii ako spôsobu, ako sledovať svojich občanov žijúcich v zahraničí a disidentov.
