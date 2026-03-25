Streda 25. marec 2026
V Austrálii obvinili z terorizmu 16-ročného chlapca

Ilustračná snímka Foto: TASR

Autor TASR
Sydney 25. marca (TASR) - Austrálske úrady zatkli a obvinili z terorizmu šestnásťročného chlapca, ktorý podľa prokuratúry plánoval spáchať rozsiahly útok. Informovala o tom v stredu agentúra DPA, píše TASR.

Mladíka prvýkrát zadržali už v decembri minulého roka po tom, ako protiteroristický útvar štátu Nový Južný Wales dostal hlásenia o osobe, ktorá sa vyhrážala na internete. Polícia pri prehliadke chlapcovho bytu našla vreckový nôž a hračkársku zbraň (gel blaster), vystreľujúcu gélové guľôčky, ktorá je v tomto austrálskom štáte zakázaná.

Chlapca preto obvinili z nelegálnej držby zbrane a pištole. Za každý z týchto trestných činov hrozí trest odňatia slobody v dĺžke až 14 rokov.

Neskôr počas vyšetrovania však polícia našla v chlapcových „elektronických zariadeniach“ materiál s násilným extrémistickým obsahom a dokumenty s informáciami, ktoré by mu mohli pomôcť pri príprave teroristického útoku. Skupina, ktorá tieto príručky vytvorila, spolupracuje s extrémistickými organizáciami.

„Mladík je podozrivý z toho, že vyznával zmiešanú ideológiu a načrtol plány násilných činov,“ uviedla polícia.

Tínedžera v utorok zatkli a obvinili z piatich teroristických trestných činov vrátane zhromažďovania a prípravy dokumentov, ktoré by mohli uľahčiť spáchanie teroristického útoku.

V stredu sa postavil pred súd pre mladistvých v Sydney, kde prokurátor uviedol, že chlapec si uvedené materiály vyhľadal „s úmyslom spáchať útok, ktorý by mal veľký počet obetí“. Tieto obvinenia sa trestajú odňatím slobody v dĺžke do 15 rokov.

Počas pojednávania sa zistilo, že mladík má závažné psychické problémy vrátane vrátane diagnostikovanej depresie. Od svojho prvého prepustenia na kauciu v decembri dobrovoľne každý týždeň absolvoval terapeutické sedenia. V stredu mu kauciu zamietli.
