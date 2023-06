Austrália odobrila referendum o pridaní pôvodných obyvateľov do ústavy

Sydney 19. júna (TASR) – Austrálsky Senát v pondelok odobril konanie referenda o zmene ústavy, ktorá by sa tak oficiálne prihlásila k pôvodným obyvateľom Austrálie. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Parlament vyhlási referendum na podporu vytvorenia parlamentnej komisie zastupujúcu aborigénov a obyvateľov ostrovov v Torresovom prielive, ktorá by v budúcnosti mala radiť parlamentu v otázkach týkajúcich sa týchto komunít.



Referendum sa uskutoční ešte do konca tohto roka, podľa miestnych médií pravdepodobne v októbri.



Senát schválil zákon v pondelok pomerom hlasov 52:19. Dolná komora parlamentu tak urobila už v máji. Po hlasovaní vypukol v Senáte potlesk.



"Opäť sme sa o krok priblížili tomu, aby pôvodní obyvatelia Austrálie mohli nahlas hovoriť o svojich potrebách a túžbach," vyhlásila v pondelok ministerka pre pôvodných obyvateľov Austrálie Linda Burneyová.



"Máme príležitosť spoločne sa zapísať do histórie tým, že do ústavy zakotvíme oficiálne uznanie aborigénov a obyvateľov ostrovov v Torresovom prielive," napísal v pondelok v tweete austrálsky premiér Anthony Albanese. Za konanie referenda sa zasadzoval od svojho víťazstva vo voľbách v máji 2022.



Na zmenu väčšiny je potrebná "dvojitá väčšina", to znamená že možnosť "áno" musí získať viac ako 50 percent hlasov a zároveň musí táto možnosť dostať nadpolovičný počet hlasov v štyroch zo šiestich štátov Austrálie.



Austrálčania v roku 1967 odhlasovali zmenu ústavy, ktorou prijali aborigénov a obyvateľov ostrovov v Torresovom prielive za súčasť obyvateľov Austrálie, dovtedy za nich považovaní neboli.