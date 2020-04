V Austrálii odsúdili muža, ktorý nerešpektoval nariadenú izoláciu

Perth 15. apríla (TASR) - V Austrálii v stredu odsúdili muža, ktorý viackrát porušil nariadenú izoláciu, aby navštívil svoju priateľku. Informovala o tom agentúra AP.



Jonathan David (35) sa tak stal vôbec prvou osobou, ktorú v Austrálii odsúdili za porušenie karantény. Súd v meste Perth mu vymeral šesť mesiacov a dva týždne vo väzení. Rovnako musí zaplatiť aj pokutu vo výške 2000 austrálskych dolárov (1165 eur).



Za mrežami však tento muž zrejme strávi len mesiac, píše AP a vysvetľuje, že po tom mu bude zvyšok trestu podmienečne odložený o jeden rok.



David sa do mesta Perth, v ktorom žije, vrátil 28. marca z východného pobrežia Austrálie. Úrady mu nariadili, aby nasledovné dva týždne strávil v karanténe v hoteli, ktorý je na to vyhradený. V Austrálii ide o štandardnú procedúru pre ľudí presúvajúcich sa v rámci krajiny, uvádza AP.



David sa však z hotela neustále vykrádal von, používal verejnú dopravu a navštevoval svoju priateľku. Podložil si pritom núdzový východ tak, aby ostal otvorený a on mohol z hotela prichádzať a odchádzať bez toho, že by ho videli tamojší zamestnanci.



Zachytili ho však bezpečnostné kamery, v dôsledku čoho ho 5. apríla vzali do väzby. K tomu, že nariadenie izolácie nedodržal, sa priznal. Sudkyňa Elaine Campioneová mužovi povedala, že sa zahrával so životmi iných ľudí, čo bolo počas stavu núdze až "zarážajúco arogantné".