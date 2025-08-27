Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Austrálii pátrajú po mužovi, ktorý zastrelil dvoch policajtov

Veliteľská zóna polície vo vinárstve Feathertop v Porepunkah vo Victorii v Austrálii, streda 27. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Austrália má jedny z najprísnejších zákonov o držbe strelných zbraní na svete a podobné incidenty sú tam mimoriadne zriedkavé, pripomína BBC.

Sydney 27. augusta (TASR) - Austrálska polícia v stredu pokračuje v rozsiahlej pátracej akcii po ozbrojenom mužovi, ktorý je podozrivý zo zastrelenia dvoch policajtov v odľahlej vidieckej oblasti štátu Viktória. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

Úrady označili za pravdepodobného páchateľa 56-ročného Deziho Freemana, ktorý po prestrelke v utorok ráno ušiel pešo z miesta činu pri meste Porepunkah. Do akcie boli nasadené všetky dostupné jednotky a oblasť okolo miesta, kde došlo k streľbe, zostáva uzavretá.

Muž má údajne skúsenosti s prežitím v prírode a dobre pozná miestny terén, čo sťažuje pátranie. „Podozrivý z tohto hrozného činu je stále na úteku. Môžem všetkých uistiť, že do pátrania vkladáme všetky dostupné prostriedky. Musíme ho nájsť. Je veľmi nebezpečný – zabil dvoch policajtov a tretieho zranil,“ uviedol šéf polície štátu Viktória Mike Bush.

Pri incidente prišli o život 59-ročný detektív a 35-ročný strážmajster. Z bezpečnostných dôvodov úrady dočasne uzavreli aj miestnu základnú školu.

Freeman sa údajne podľa polície identifikuje ako tzv. zvrchovaný občan, uvádza stanica ABC. Takýto termín sa v Austrálii používa pre ľudí, ktorí neuznávajú legitimitu vlády a riadia sa pseudoprávnymi predpismi, ktoré nemajú nijakú oporu v zákonoch, avšak podľa ich vnímania ich oprávňujú k útokom na inštitúcie a úrady.

Austrália má jedny z najprísnejších zákonov o držbe strelných zbraní na svete a podobné incidenty sú tam mimoriadne zriedkavé, pripomína BBC.
