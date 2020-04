V Austrálii chcú pre koronavírus testovať vzorky z odpadových vôd

Sydney 16. apríla (TASR) – Austrálski vedci dnes oznámili, že po úspešnom regionálnom pilotnom projekte začnú do niekoľkých týždňov v rozsiahlej miere testovať na prítomnosť koronavírusu vzorky z odpadových vôd, aby tak pomohli zistiť, ktorým komunitám hrozí nebezpečenstvo. Informovala o tom agentúra Reuters.



Skúšobné testovanie v štáte Queensland, ktoré uskutočnil národný austrálsky štátny výskumný ústav CSIRO spolu s Univerzitou v Queenslande, sa využije na vývoj systému monitorovania, ktorý podľa vedcov pomôže tamojším predstaviteľom v boji proti pandémii, keď sa začnú odstraňovať obmedzenia týkajúce sa voľného pohybu ľudí.



Nový projekt využíva už existujúci systém pokrývajúci 57 percent populácie, v rámci ktorého agentúry zamerané na boj proti kriminalite zisťujú prítomnosť nelegálnych drog v austrálskych mestách.



Výskumníci v Queenslande objavili fragment génu nového koronavírusu SARS-CoV-2 v splaškoch v dvoch čistiarňach odpadových vôd. Ak by sa takýto postup konal v širšom meradle, na základe vzoriek z odpadových vôd by vedci dokázali určiť približný počet infikovaných ľudí v danej geografickej oblasti bez toho, aby museli testovať každého jednotlivca, uviedol CSIRO.



Rozšírený spôsob monitorovania - vrátane získavania vzoriek z odpadových vôd - by podľa ministra zdravotníctva Grega Hunta pomohol zistiť, či sú nakazené osoby aj v širšej komunite.



Paul Bertsch, šéf jedného z oddelení SCIRO, uviedol, že tento projekt by vymedzením rizikových oblastí vládam jednotlivých štátov Austrálie pomohol uvoľniť zavedené obmedzenia pohybu ľudí a mnohí Austrálčania by sa tak dostali von zo svojich domovov. "Považujem to za dôležitý nástroj sledovania s cieľom zmierniť obmedzenia," vyhlásil Bertsch.



Austrálska vláda zaviedla v rámci boja proti nákaze prísne opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov. Uzavreté boli nielen štátne hranice, ale aj kaviarne, bary, reštaurácie, parky a posilňovne, pričom na verejnosti sa môžu stretávať naraz najviac dvaja ľudia.



Vďaka striktným opatreniam sa radikálne znížila miera denných prírastkov nakazených - zatiaľ čo pred niekoľkými týždňami išlo o 25-percentný nárast infikovaných, aktuálne ide o jednociferné čísla. V krajine evidujú približne 6500 nakazených vrátane 63 úmrtí.



Austrálsky premiér Scott Morrison dnes vyhlásil, že spomínané opatrenia budú platiť ešte najmenej mesiac. "Chceme sa vyjadriť veľmi jasne: základné obmedzenia, ktoré v súčasnosti platia, neplánujeme nijako meniť najbližšie štyri týždne," povedal predseda vlády na mediálnom brífingu odvysielanom v televízii.