V Austrálii Po 17 rokoch zatkli podozrivého z vraždy batôžkarky

Sydney 26. júla (TASR) - V Západnej Austrálii zatkli v utorok muža podozrivého z vraždy nemeckej turistky Simone Strobelovej. Prelom v pátraní po ženinom vrahovi nastal až po 17 rokoch. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Muža vo veku 42 rokov zatkli v dome v austrálskom štáte Západná Austrália, uviedla polícia. K zásadnému posunu došlo dva roky po tom, ako úrady ponúkli za informácie súvisiace so smrťou batôžkarky Strobelovej v roku 2005 odmenu milión austrálskych dolárov (682.000 eur).



Strobelová mala 25 rokov, keď zmizla z kempingu v malom pobrežnom meste Lismore na východnom pobreží Austrálie po noci strávenej so svojím priateľom a kamarátmi. Jej telo sa našlo o šesť dní zakryté palmovými listami pri neďalekom športovom ihrisku.



Napriek rozsiahlemu vyšetrovaniu austrálskej a bavorskej polície nikoho v súvislosti s jej smrťou neobvinili. Polícia teraz prepraví zatknutého do východného austrálskeho štátu Nový Južný Wales, kde nemecká batôžkarka zomrela.