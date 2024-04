V Austrálii po protiteroristických raziách obvinili piatich tínedžerov

Sydney 25. apríla (TASR) - Orgány činné v trestnom konaní v Austrálii vo štvrtok vzniesli obvinenia voči piatich tínedžerom, ktorí boli zadržaní počas policajného záťahu proti sieti predstavujúcej pre verejnosť "neprijateľné riziko".



Ako v noci na štvrtok informovala agentúra AFP, polícia vykonala sériu zatknutí v stredu večer, keď pátrala po spoločníkoch 16-ročného chlapca, ktorý minulý týždeň počas bohoslužby v Sydney porezal do tváre biskupa asýrskej cirkvi.



Troch zadržaných obvinili zo sprisahania s cieľom plánovať alebo pripraviť teroristický čin. Dvaja ďalší boli obvinení z prechovávania extrémistických materiálov. Jeden zo skupiny, v ktorej sú osoby vo veku od 14 do 17 rokov, bol obvinený aj z "uschovania noža na verejnom mieste".



Do pátrania po podozrivých na 13 miestach po celom Sydney sa zapojilo viac ako 400 policajtov.



Polícia tvrdí, že zadržaní tínedžeri boli "nábožensky motivovaní" a boli súčasťou širšej siete.



Podľa zástupcu policajného komisára Dava Hudsona polícia na základe sledovania tejto siete dospela k názoru, že situácia je alarmujúca a vyžaduje si okamžité opatrenia.



"Ich správanie nás viedlo k presvedčeniu, že ak by chceli spáchať nejaký čin, nedokázali by sme tomu zabrániť," uviedol Hudson pred novinármi. Pripustil pritom, že pravdepodobnosť útoku bola pomerne vysoká.



Biskup asýrskej cirkvi utrpel minulý týždeň pri útoku 16-ročného podozrivého rezné zranenia hlavy a hrudníka. K útoku došlo počas kázne vysielanej naživo. Tento biskup má na internete takmer 200.000 fanúšikov. Záujem mnohých z nich vyvolal svojou kritikou očkovania proti chorobe COVID-19, odmietaním obmedzení pohybu nariaďovaných úradmi počas pandémie, ale aj svojím negatívnym postojom k islamu.