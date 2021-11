Austrália hlási prvé dva prípady nákazy variantom omikron

Sydney 28. novembra (TASR) - V Austrálii potvrdili prvé dva prípady nákazy novým koronavírusovým variantom omikron. Zistili ho u dvoch pasažierov, ktorí v sobotu prileteli do Sydney z regiónu južnej Afriky, informoval v nedeľu denník Sydney Morning Herald s odvolaním sa na zdravotnícky úrad štátu Nový Južný Wales (NSW Health).



Obaja pasažieri po prílete absolvovali test na ochorenie COVID-19, ktorého výsledok bol pozitívny. Priebeh ochorenia je u nich asymptomatický. Umiestnení boli v izolácii v špeciálnej ubytovni. Obaja ľudia sú plne zaočkovaní, uviedol NSW Health.



Títo pasažieri boli v skupine 14 osôb, ktorá priletela z južnej Afriky linkou spoločnosti Qatar Airways z Dauhy. Zvyšných 12 cestujúcich absolvuje 14-dňovú hotelovú karanténu. Ďalších približne 260 pasažierov a členov posádky lietadla je považovaných za blízke kontakty a bola im nariadená izolácia.



Lietadlo s infikovanými pasažiermi pristálo v Sydney v ten istý deň, ako austrálska vláda oznámila dočasný zákaz letov z deviatich krajín južnej Afriky, kde nedávno objavili nový variant koronavírusu SARS-CoV-2, pripomenula agentúra AFP. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho pomenovala omikron a označila za variant vyvolávajúci znepokojenie.



Austrálska vláda len pred mesiacom zrušila zákaz ciest do zámoria bez povolenia, ktorý bol zavedený 20. marca minulého roka v reakcii na pandémiu koronavírusu. Hranice krajiny sa majú do konca roka otvoriť aj pre kvalifikovaných pracovníkov a zahraničných študentov.



Zatiaľ nie je známe, či objavenie nového variantu povedie k návratu k prísnejším opatreniam.