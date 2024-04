V Austrálii predĺžili platnosť zákazu videí z útoku na biskupa

Sydney 24. apríla (TASR) - Austrálsky súd predĺžil do 10. mája platnosť príkazu, ktorým sociálnej sieti X prinútil odstrániť videá z minulotýždňového útoku nožom na biskupa, ku ktorému došlo v kostole v Sydney. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Súdny príkaz požadovala po útoku austrálska komisia pre elektronickú bezpečnosť, podľa ktorej spoločnosť X ignorovala predchádzajúce oznámenia o stiahnutí takýchto videí.



Majiteľ platformy Elon Musk v utorok avizoval, že X sa voči príkazu odvolá. Sudca Geoffrey Kennett však v stredu rozhodol o predĺžení príkazu do 10. mája, keď je vo veci naplánované ďalšie pojednávanie.



Video sa po útoku šírilo na sociálnych sieťach. Kritici tvrdili, že podnecuje napätie v spoločnosti, škodí mladým užívateľom, a môže tiež povzbudzovať teroristov.



Musk však trval na tom, že jeho platforma už odstránila obsah pre austrálskych užívateľov a zmienenú komisiu obvinil z toho, že sa snaží dosiahnuť globálny zákaz. AFP uvádza, že ešte aj v stredu si predmetné video v Austrálii mohli pozrieť ľudia, ktorí využívajú široko dostupné služby maskovania svojej skutočnej polohy.



Právni zástupcovia platformy X na súde tvrdili, že dokonca aj samotný pobodaný asýrsky biskup Mar Mari Emmanuel sa zasadzuje za zdieľanie videí. "Je pevne presvedčený, že tento materiál by mal byť (voľne) dostupný," povedal na súde právny zástupca X Marcus Hoyne.



K útoku došlo v pondelok 15. apríla v asýrskom pravoslávnom chráme na predmestí mesta Sydney, pričom zábery z neho odvysielala naživo na Youtube samotná asýrska cirkev, keďže práve vysielala svoju bohoslužbu. Páchateľa na nich vidno, ako sa približuje k oltáru, dvíha pravú ruku a biskupa niekoľkokrát udiera nejasne rozlíšiteľným predmetom, čo medzi veriacimi vyvolalo paniku a krik. Na pomoc mu pribehlo viacero ľudí. Niekoľko z nich utrpelo zranenia. Polícia útočiaceho mladíka zadržala a útok vyšetruje ako teroristický čin.