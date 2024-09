V Austrálii protestovali proti vojenskej výstave v Melbourne

Melbourne 11. septembra (TASR) - Počas rozsiahlych protivojnových demonštrácií v centre austrálskeho mesta Melbourne došlo k zrážkam medzi tisíckami protestujúcich a políciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Austrália nasadila približne 1800 policajtov do kongresového centra v Melbourne, kde sa od stredy do piatku koná medzinárodná výstava pozemných ozbrojených síl.



Svedkovia uviedli, že protestujúci hádzali kamene, hnoj či paradajky na policajné kone i policajtov. Jeden z príslušníkov zásahových zložiek údajne udrel protestujúceho jazdeckým bičom.



Cesty boli v meste uzavreté a rannú dopravu narušili protestujúci vedení skupinami Študenti za Palestínu a Prerušte vojnu. Organizátori dúfali, že sa na demonštráciách zúčastní až 25.000 ľudí, píše AP.



"Protestujeme, aby sme sa postavili za všetkých, ktorých zabili zbrane vystavené na výstave," uviedla vo vyhlásení spoluzakladateľka organizácie Študenti za Palestínu.



Predseda austrálskej vlády Anthony Albanese vyzval protestujúcich, aby prejavili rešpekt voči polícii. "Ľudia majú právo pokojne protestovať, no svoj nesúhlas nevyjadríte hádzaním predmetov na políciu," zdôraznil pre televíziu Seven Network. "Je to ich práca a polícia by mala mať vždy rešpekt," dodal Albanese.



Na výstave organizovanej Nadáciou AMDA, ktorá sa koná každé dva roky, sa stretávajú predstavitelia zbrojárskeho priemyslu z Austrálie, Spojených štátov, Ázie a Európy.