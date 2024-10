V Austrálii prvýkrát pošlú do väzenia človeka za hajlovanie

Canberra 9. októbra (TASR) - Samozvaný nacista Jacob Hersant sa stane prvým človekom, ktorého v Austrálii pošlú do väzenia za vykonanie zakázaného nacistického pozdravu. Výšku trestu v oznámi magistrátny súd v meste Melbourne 23. októbra, maximálne mu hrozí ročný trest odňatia slobody a uloženie pokuty 24.000 austrálskych dolárov (14.700 eur). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Sudca Brett Sonnet v stredu povedal, že Hersant bude odsúdený na "relatívne mierny trest odňatia slobody". Podľa jeho slov nepôjde o prísny trest, no jeho dĺžku zatiaľ neurčil.



Dvadsaťpäťročný muž minulý rok vykonal daný pozdrav a vyzdvihol nacistického vodcu Adolfa Hitlera pred kamerami médií pred okresným súdom, kde sa práve vtedy vyhol trestu odňatia slobody za spôsobenie násilnej výtržnosti.



Iba niekoľko dní predtým vláda v austrálskom štáte Viktória nacistický pozdrav zakázala. V decembri federálny parlament schválil zákon, ktorý zakazuje vykonávanie tohto pozdravu na verejnosti alebo verejné vystavovanie nacistických nenávistných symbolov či obchodovanie s nimi.



Hersant je vôbec prvým odsúdeným na základe nového viktoriánskeho zákona. Melbournský súd ho v utorok po pojednávaní uznal vinným. Jeho právnik navrhoval pokutu vo výške 1500 austrálskych dolárov (920 eur), pričom tvrdil, že správanie jeho klienta nebolo na hranici závažnosti trestného činu.



Obžaloba s týmto návrhom však nesúhlasila. Prokurátor Daniel Gurvich označil trestný čin ako závažný a žiadal trest odňatia slobody. Pripomenul slová Hersanta z utorka, že naďalej bude pozdrav používať, ale "v nádeji, že to policajti neuvidia".



Sudca Sonnet právnemu zástupcovi odsúdeného odkázal, že ho iba trestá za vykonanie niečoho, čo vedel, že je nezákonné. Zdôraznil, že za tým nie sú Hersantove politické názory, "akokoľvek nepríjemné a urážlivé" môžu byť pre ostatných.