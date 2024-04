V Austrálii sa konali protesty proti násiliu páchanom na ženách

Sydney 27. apríla (TASR) - Naprieč austrálskymi metropolami sa v sobotu konali protesty za účasti stoviek ľudí, ktorí požadujú prísnejšie zákony s cieľom skoncovať s násilím páchanom na ženách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na udalostiach v Sydney a Adelaide demonštranti držali transparenty so sloganom "Žiadne ospravedlnenie pre zneužívanie" a vyzývali vládu, aby zakročila a zabránila násiliu, ktoré si tento rok vyžiadalo už desiatky obetí na životoch.



Podľa odhadov sa pri budove mestského parlamentu v Adalaide zišlo približne 3000 ľudí, píše agentúra Reuters.



Protesty podporil aj austrálsky premiér Anthony Albanese, ktorý prisľúbil, že sa pridá k ďalším pochodom plánovaným na nedeľu v hlavnom meste Canberra. Cez víkend sa budú demonštrácie konať aj v ďalších metropolách vrátane mesta Perth, Melbourne, Hobart aj Brisbane.



Albanese na sociálnej sieti X napísal, že v tomto roku bola každé štyri dni zavraždená jedna žena. "Násilie páchané na ženách je epidémiou. Musíme sa zlepšiť," zdôraznil.



Otázka násilia páchanom na ženách sa dostala v Austrálii do centra pozornosti po sérii niekoľkých závažných prípadov vrážd a útoku nožom v nákupnom centre v Sydney, pri ktorom zahynulo päť žien.



Polícia vo štvrtok zadržala austrálskeho herca Orpheusa Pledgera za to, že sa nedostavil pred súd v kauze napadnutia ženy.



Organizátori z občianskej skupiny What Were You Wearing (Čo ste mali na sebe?) zvolali od piatka do nedele trojdňové protesty. Uviedli, že od začiatku roka 2024 bolo v dôsledku násilia mužov zabitých 29 žien. "Už toho bolo dosť," napísali.