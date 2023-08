V Austrálii sa rozžiarila obloha,zdá sa,že išlo o zvyšky rakety Sojuz

Canberra 8. augusta (TASR) - Na oblohe nad juhovýchodnou Austráliou bolo v noci na utorok možné pozorovať záblesk svetla. Pravdepodobne išlo o pozostatky ruskej nosnej rakety Sojuz-2, uviedla Austrálska vesmírna agentúra (ASA). TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Záblesk svetla bol spozorovaný nad austrálskymi štátmi Viktória a Tasmánia. Miestni pozorovatelia hviezd sa domnievali, že mohlo ísť o meteor. Podľa miestnych médií počuli očití svedkovia aj hlasný zvuk.



ASA však uviedla, že to skôr mohli byť pozostatky ruskej nosnej rakety Sojuz-2, ktoré znovu vstúpili do zemskej atmosféry. Táto raketa odštartovala v pondelok z kozmodrómu Pleseck na severozápade Ruska, tvrdí austrálska vesmírna agentúra.



"Tento štart bol oznámený a zvyšky rakety mali podľa plánu bezpečne znovu vstúpiť do atmosféry nad oceánom pri juhovýchodnom pobreží Tasmánie," uviedla ASA.