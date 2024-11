V Austrálii schválili návrh zákazu prístupu detí na sociálne siete

Canberra 27. novembra (TASR) - Dolná komora austrálskeho parlamentu, Snemovňa reprezentantov, v stredu schválila návrh zákona, ktorý deťom mladším ako 16 rokov zakazuje prístup na sociálne siete. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Návrh zákona schválili poslanci snemovne v pomere hlasov 102 ku 13. O návrhu bude v stredu rokovať horná komora parlamentu - Senát. Vláda austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho sa usiluje o to, aby bol zákon prijatý do štvrtka.



Na základe navrhovaného zákona by sociálne siete ako Facebook, Instagram, TikTok, X, Snapchat či Reddit boli nútené prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany overovania veku svojich užívateľov. Za systémové porušenia by spoločnostiam prevádzkujúcim sociálne siete hrozili pokuty až 49 miliónov austrálskych dolárov (zhruba 30,2 milióna eur).



V prípade schválenia zákazu budú mať sociálne siete prechodné obdobie jedného roka, aby zaviedli efektívnu kontrolu overenia veku, pokuty sa začnú uplatňovať až po tejto lehote.



Austrália plánuje na presadzovanie zákazu vyskúšať systém overovania veku, ktorý môže zahŕňať napríklad biometrické údaje. Celosvetovo by išlo o jednu z najprísnejších kontrol sociálnych sietí zavedených zo strany krajiny.



Albanese sa snaží zvýšiť preferencie svojej Austrálskej strany práce (ALP) pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Podľa neho nadmerné používanie sociálnych sietí predstavuje riziko pre fyzické a duševné zdravie detí a podporu hľadá u rodičov.



Austrálska komisia pre ľudské práva sa obáva, že zákon môže poškodiť práva detí na sebavyjadrenie. Prieskum spoločnosti YouGov zverejnený v utorok ukázal, že zákaz podporuje 77 percent Austrálčanov.



Spoločnosť Bytedance, ktorá prevádzkuje TikTok, uviedla, že návrh zákona si vyžaduje viac konzultácií. Majiteľ sociálnej siete X Elon Musk tvrdí, že legislatíva môže poškodiť ľudské práva detí.