V Austrálii sprísňujú opatrenia pre šíriaci sa delta variant

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Canberra 28. júna (TASR) - V Austrálii v pondelok sprísnili protipandemické oparenia vo viacerých mestách pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a rozširujúci sa delta variant koronavírusu, informovala agentúra AFP.Delta variant zaznamenali v mestách Sydney, Brisbane, Perth a Darwin. Situácia je najhoršia v Sydney, kde evidujú takmer 130 nakazených delta variantom. Toto nové ohnisko nákazlivejšieho variantu úrady spájajú s členmi posádky medzinárodného letu, ktorých z letiska prepravili do karanténneho zariadenia. V meste bol preto zavedený dvojtýždňový lockdown.Lockdown platí do piatku aj v meste Darwin, kde v miestnej zlatej bani zaznamenali sedem prípadov nákazy delta variantom. Podľa premiéra Severného teritória Michaela Gunnera ide o prvé väčšie ohnisko v meste, v ktorom žije prevažne len pôvodné obyvateľstvo.V mestách Brisbane a Perth taktiež sprísnili opatrenia, zaviedli povinné nosenie rúšok a obmedzili počet ľudí pri hromadných podujatiach.K sprísneniu opatrení došlo z preventívneho hľadiska aj v niektorých regiónoch, kde prípady nákazy zatiaľ nezaznamenali. V hlavnom meste krajiny, v Canberre, a na juhu Austrálie taktiež zaviedli povinné nosenie rúšok v interiéroch. Podľa juhoaustrálskeho premiéra Stevena Marshalla sú tieto preventívne opatrenia nevyhnutné, "".Austrália zvláda pandémiu koronavírusu celkovo dobre. V celej krajine, ktorá má približne 25 miliónov obyvateľov, zaregistrovali od vypuknutia pandémie niečo cez 30.000 prípadov nákazy a 910 úmrtí.V krajine doteraz aplikovali takmer 7,4 milióna dávok vakcín, avšak len veľmi malé percento ľudí je plne zaočkovaných. Miestna vláda odmieta publikovať informácie o presnom počte plne zaočkovaných obyvateľov, avšak odhaduje sa, že je to asi len päť percent obyvateľov, uvádza AFP.