V Austrálii stiahli z predaja opaľovacie krémy pre obavy o bezpečnosť
Podľa analýzy mnohé z nich neposkytovali taký ochranný faktor pred slnečným žiarením, ako uvádzali výrobcovia.
Autor TASR
Sydney 2. októbra (TASR) - Výrobcovia viac ako desiatky opaľovacích krémov zastavili ich predaj v Austrálii po kritickej analýze skupiny na ochranu spotrebiteľov. Podľa jej zistení mnohé z nich neposkytovali taký ochranný faktor pred slnečným žiarením, ako uvádzali výrobcovia. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Austrália je známa dobrým počasím s množstvom slnečných dní a životným štýlom s pobytom v prírode. Má zároveň najvyššiu mieru rakoviny kože na svete. Podľa oficiálnych údajov bol melanóm v roku 2024 diagnostikovaný takmer 19.000 Austrálčanom.
Vyšetrovanie spotrebiteľskej skupiny CHOICE v júni zistilo, že iba štyri z 20 testovaných populárnych značiek opaľovacích krémov zodpovedali svojim údajom o ochrannom faktore pred slnkom (SPF). Následné vyšetrovanie Správy terapeutického tovaru identifikovalo 21 opaľovacích krémov, ktoré nemusia spĺňať svoje tvrdenia o ochrane pred slnkom. Tieto údaje zverejnili v utorok.
V niektorých prípadoch produkty s uvedeným ochranným faktorom pred slnkom 50+, „pravdepodobne nemali SPF vyšší ako 21“, uviedol úrad. Z označených opaľovacích krémov bolo osem dobrovoľne stiahnutých z trhu, desať má pozastavený predaj, dva sú predmetom kontroly a jeden sa nepredáva na celoštátnej úrovni.
Austrália klasifikuje opaľovacie krémy ako zdravotnícke výrobky a nie ako kozmetiku. Preto podliehajú regulácii, aby sa zabezpečila ich bezpečnosť a účinnosť. Firmy tiež môžu čeliť vysokým pokutám za nepresné označovanie.
Úradujúca riaditeľka inštitútu pre výskum rakoviny Daffodil Centre Anne Custová uviedla, že opaľovací krém je „len jednou z foriem ochrany“.
Povedala, že ľudia by si mali opaľovací krém nanášať „ako poslednú možnosť“ a používať ho spolu s ďalšími ochrannými opatreniami, ako je vyhľadávanie tieňa a nosenie dlhých rukávov.
Agentúra AFP oslovila niekoľko menovaných firiem, aby sa k tvrdeniam vyjadrili. Podľa súčasných testovacích štandardov môžu variabilitu výsledkov ovplyvniť faktory, ako napríklad množstvo naneseného opaľovacieho krému a stupeň pozorovaného začervenania pokožky.
