V Austrálii určili termín na dokončenie prípadu ruských špiónov

Brisbane 20. septembra (TASR) - Austrálsky sudca dal v piatok prokuratúre termín do decembra, aby dokončila prípad manželov podozrivých zo špionáže v prospech Ruska. TASR informuje podľa agentúry AP.



V Rusku narodený pár Kira a Igor Korolevovci žije v Austrálii už desaťročie. V júli sa stali prvými podozrivými, ktorých obvinili podľa modernizovaných austrálskych zákonov o špionáži od ich prijatia v roku 2018.



Prokurátorka Ellie McDonaldová požiadala sudcu Petra Saggers o viac času na zhromaždenie dostatku dôkazov z elektronických zariadení páru z Brisbane.



"V tejto veci je značný objem materiálu. Zadržaných je 12 zariadení," povedala. Sudca Saggers rozhodol, že obhajoba musí dostať úplný zoznam dôkazov do 13. decembra. Nové pojednávanie bude 20. decembra.



Kira Korolevová (40) bola technička informačných systémov v armáde, po obvinení bola suspendovaná. Jej 62-ročný manžel je živnostník. Ani jeden sa v piatok na súd nedostavil, pričom ich právnici nepožiadali o prepustenie na kauciu z väzby. V prípade dokázania viny im hrozí 15 rokov vo väzení.



Ak sa podarí dokázať, že informácie poskytli Rusku, hrozí in 25 rokov alebo doživotie.



Podľa polície Kira Korolevova neoznámila nadriadeným svoju cestu do Ruska počas dovolenky v roku 2023. Je tiež obvinená, že trénovala svojho manžela, aby získal prístup do jej oficiálneho účtu na pracovnom počítači. Údajne sa tak dokázal dostať ku konkrétnym informáciám a poslať ich na svoj súkromný e-mailový účet počas pobytu v Rusku.



Ruské veľvyslanectvo v júli odmietlo obvinenia ako pokus spustiť "ďalšiu vlnu protiruskej paranoje v Austrálii".