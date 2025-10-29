< sekcia Zahraničie
V Austrálii vytvárajú nástroj AI na dešifrovanie slangu predátorov
Členovia polície so skúsenosťami v tejto oblasti spolu s Microsoftom vyvíjajú prototyp nástroja AI, ktorý bude v šifrovanej komunikácii interpretovať emotikony a slang generácií Z a Alpha.
Autor TASR
Sydney 29. októbra (TASR) - Austrálska polícia pracuje na prototype nástroja umelej inteligencie (AI) so zameraním na slang generácie Z a emotikony v správach online predátorov. V stredu o tom informovala komisárka federálnej polície Krissy Barrettová, píše TASR podľa agentúry AFP.
Polícia v spolupráci so softvérovým gigantom Microsoft vytvára nový nástroj, ktorý odhaľuje zlovestný obsah správ skrytý za zdanlivo neškodnými emotikonmi a slangom mládeže, povedala Barrettová. Podľa nej sa týmto spôsobom sociálne médiá stali živnou pôdou pre šikanovanie, sexuálne vykorisťovanie a radikalizáciu.
Členovia polície so skúsenosťami v tejto oblasti spolu s Microsoftom vyvíjajú prototyp nástroja AI, ktorý bude v šifrovanej komunikácii interpretovať emotikony a slang generácií Z a Alpha.
„Cieľom tohto prototypu je urýchliť pre naše tímy záchranu ohrozených detí,“ vysvetlila. Varovala pred nárastom online predátorov (tzv. krimifluencerov), ktorí zneužívajú svoje znalosti sociálnych médií na zacielenie sa na mladých a zraniteľných používateľov.
„Sú to krimifluenceri a motivuje ich anarchia a ubližovanie druhým. Väčšina ich obetí sú dievčatá pred pubertou alebo dospievajúce dievčatá,“ povedala.
Austrália od 10. decembra zákonom prinúti platformy sociálnych médií ako Facebook, Instagram a TikTok, aby odstránili kontá používateľov mladších ako 16 rokov. O fungovanie rozsiahlych obmedzení v Austrálii je celosvetovo veľký záujem, pretože regulačné orgány na celom svete dlhodobo hľadajú účinný spôsob, ako ochrániť zraniteľných užívateľov sociálnych médií.
