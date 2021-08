V Austrálii vytvorili hydrogél na zmiernenie Parkinsonovej choroby

Canberra/Praha 11. augusta (TASR) – Vedci v Austrálii vyvinuli hydrogél, ktorý môže poslúžiť na účinný jednorazový zákrok u ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou a inými neurologickými poruchami. Informovala o tom agentúra Reuters.



Po potrasení sa gél premení na kvapalinu, čo zjednoduší jeho aplikáciu do mozgu cez malú kapiláru. Vyplní nepravidelné dutiny a potom sa vráti do pevnejšej formy. Pomôže tak dopraviť náhradné kmeňové bunky do poškodených častí mozgu.



Vedci zatiaľ testovali hydrogél na potkanoch a ukázal sa byť účinným pri pohybových poruchách súvisiacich s Parkinsonovou chorobou. Profesor David Nisbet z Austrálskej národnej univerzity dúfa, že v ďalších piatich rokoch začnú klinické testy u ľudí.



"Skutočne prelomové je to, že ide o jednorazový zákrok," uviedol Nisbet. "Pacient by prišiel do nemocnice s Parkinsonovou chorobou a potreboval by len tento jediný zákrok k potenciálnemu zmierneniu množstva symptómov na niekoľko rokov," dodal.



Látka, na ktorej vývoji pracujú spoločne výskumníci z Austrálskej národnej univerzity a Floreyho inštitútu, je podľa Nisbeta relatívne lacná a mohla by byť v budúcnosti masovo vyrábaná.



Pôvodným objaviteľom hydrogélu je český vedec Drahoslav Lím. Prvú zlúčeninu vytvoril v roku 1953. Hydrogély sú silne hydrofilné polymérne reťazce s unikátnymi vlastnosťami. Chemicky sú to polyakryláty a polykarbonáty. Výskum hojivých vlastností hydrogélu prebieha v súčasnosti aj v Českej republike.



Parkinsonova choroba je ochorenie mozgu, ktoré spôsobuje triašku a ťažkosti s chôdzou, rovnováhou a koordináciou. Časom sa zhoršuje a zatiaľ na ňu neexistuje liečba. Na svete žije odhadom desať miliónov ľudí s týmto ochorením.