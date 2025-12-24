< sekcia Zahraničie
V Austrálii zadržali muža pre antisemitické komentáre na internete
Muža obvinili z rasového obťažovania, nosenia alebo držania zakázanej zbrane a nesprávneho skladovania strelnej zbrane alebo súvisiacich predmetov.
Autor TASR
Sydney 24. decembra (TASR) - V austrálskom meste Perth zadržali 39-ročného muža v rámci vyšetrovania jeho údajných antisemitických vyjadrení, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach. V stredu to oznámila polícia štátu Západná Austrália, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Polícia vykonala u muža domovú prehliadku ešte v utorok v rámci operácie Operation Dalewood, ktorú začala 15. decembra v reakcii na útok na pláži Bondi v meste Sydney. Počas prehliadky zaistila niekoľko registrovaných strelných zbraní aj muníciu. Podľa stanice ABC našla polícia u muža doma aj nákupný zoznam vecí potrebných na výrobu bomby.
„Oprávnenie tohto muža na držanie zbrojného preukazu budeme preverovať,“ vyhlásila polícia a dodala, že veci, ktoré u muža našla, ju „veľmi znepokojili“.
Zástupkyňa premiéra štátu Západná Austrália Rita Saffiotiová v stredu potvrdila, že medzi zaistenými predmetmi boli aj „zakázané zbrane a vlajky spojené s (libanonským militantným hnutím) Hizballáh a (palestínskou militantnou skupinou) Hamas“.
Muža obvinili z rasového obťažovania, nosenia alebo držania zakázanej zbrane a nesprávneho skladovania strelnej zbrane alebo súvisiacich predmetov.
DPA uvádza, že polícia začala muža vyšetrovať po správach, že na platforme Instagram zverejnil komentáre podporujúce strelcov zodpovedných za útok na pláži Bondi, ktorý sa odohral 14. decembra.
Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed v tento deň spustili paľbu na ľudí oslavujúcich židovský Sviatok svetiel (Chanuka) a 15 z nich usmrtili. Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát. Teroristická skupina ich konanie privítala.
