V Austrálii zadržali muža pre údajné vojnové zločiny v Afganistane
Polícia meno zadržaného muža odmietla zverejniť.
Autor TASR
Sydney 7. apríla (TASR) - Bývalého austrálskeho vojaka zadržali v súvislosti s podozreniami, že sa dopustil vojnových zločinov v Afganistane, keď spôsobil smrť piatich neozbrojených Afgancov, oznámila v utorok tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a DPA.
Polícia meno zadržaného muža odmietla zverejniť, miestne médiá však uviedli, že ide o jedného z najvyššie ocenených vojakov krajiny, Bena Robertsa-Smitha.
Robertsovi-Smithovi bolo udelené najvyššie vojenské vyznamenanie krajiny, Viktóriin kríž, za statočnosť počas boja proti príslušníkom hnutia Taliban v afganskom Kandaháre.
V utorok však Austrálska federálna polícia (AFP) uviedla, že bol 47-ročný bývalý príslušník austrálskych obranných síl zadržaný po jej vyšetrovaní vedenom spoločne s Úradom špeciálneho vyšetrovateľa (OSI). Tento úrad bol osobitne zriadený na vyšetrovanie obvinení z vojnových zločinov spáchaných austrálskymi vojakmi v Afganistane.
Federálna polícia spresnila, že muža zadržali na letisku v Sydney po prílete z Brisbane a očakáva sa, že bude obvinený v piatich bodoch z vojnových zločinov zahŕňajúcich aj vraždu. Súčasťou obvinení sú aj tvrdenia, že v období od apríla 2009 do októbra 2012 v Afganistane úmyselne spôsobil smrť dvoch neozbrojených osôb. Taktiež je obvinený z napomáhania, navádzania, radenia alebo navedenia inej osoby k úmyselnému spôsobeniu smrti neozbrojeného človeka v troch samostatných prípadoch. Polícia dodala, že maximálnym trestom za vojnový zločin vraždy je doživotné odňatie slobody.
Spoločné vyšetrovanie austrálskej federálnej polície a Úradu osobitného vyšetrovateľa sa začalo v roku 2021 a stále pokračuje, cituje DPA z policajného vyhlásenia. Riaditeľ OSI Ross Barnett médiám povedal, že prípad je súčasťou 53 vyšetrovaní údajných vojnových zločinov, ktorých sa dopustili austrálski vojaci v Afganistane.
Dovedna 39 z týchto vyšetrovaní uzavreli bez obvinení a desať z nich stále pokračuje. Jedno vyšetrovanie vyústilo do obžaloby bývalého vojaka v jednom bode vojnového zločinu - vraždy. Proces by sa mal začať vo februári budúceho roka.
V období rokov 2001 a 2021 pôsobilo v Afganistane približne 40.000 austrálskych vojakov, z ktorých 41 tam zahynulo, dodáva AP.
