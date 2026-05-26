< sekcia Zahraničie
V Austrálii zaznamenali prvé úmrtie na záškrt od roku 2018
Tento rok bolo zaznamenaných 245 prípadov, čo je najvyšší počet od roku 1991.
Autor TASR
Canberra 26. mája (TASR) - Austrália zaznamenala prvý prípad úmrtia na záškrt za takmer desať rokov, hoci ochoreniu sa dá predísť očkovaním. TASR o tom informuje podľa správy portálu BBC.
V marci oznámilo Severné teritórium rozsiahle šírenie záškrtu a ďalšie prípady sa vyskytli aj v Západnej Austrálii, Južnej Austrálii a Queenslande. Počet prípadov sa zvýšil už koncom roka 2025 a vo februári 2026 došlo k prudkému nárastu.
Tento rok bolo zaznamenaných 245 prípadov, čo je najvyšší počet od roku 1991. Ochorenie sa šíri najmä v odľahlých domorodých komunitách. Minister zdravotníctva Severného teritória Steve Edgington v utorok uviedol, že výsledky pitvy muža, ktorý zomrel v apríli v Royal Darwin Hospital, potvrdili záškrt ako príčinu smrti. Ide o prvý prípad úmrtia od roku 2018, píše BBC.
Vláda v uplynulých týždňoch zintenzívnila vakcinačné snahy v najohrozenejších oblastiach a počet nových prípadov klesá, uviedli v utorok zdravotnícki predstavitelia. „Vláda berie túto situáciu veľmi vážne a usilovne pracujeme na tom, aby sme pochopili príčiny a situáciu vyriešili,“ povedal minister. Od 30. marca prebehlo 10.407 očkovaní, vysvetlil.
Od januára minulého roka do mája 2026 Severné teritórium zaznamenalo 163 prípadov záškrtu, z toho 48 respiračného typu a 115 kožného. V marci potvrdila aj Západná Austrália dva prípady záškrtu, čo je prvýkrát za viac ako 50 rokov v tejto oblasti.
Päť dávok vakcíny sa zvyčajne podáva deťom od dvoch mesiacov do štyroch rokov a následne posilňovacia dávka vo veku 12 až 13 rokov. Vakcína predchádza obom typom ochorenia
Respiračný záškrt sa začína teplotou, triaškou a bolesťami hrdla, ktoré môžu viesť k problémom s dýchaním či prehĺtaním a ohroziť aj život pacienta. Kožný typ sprevádzajú bolestivé vredy alebo opary na odhalených častiach tela, ktoré sa hoja pomaly, no zriedka vedú k vážnemu priebehu ochorenia.
Vláda oznámila balík v hodnote 7,2 milióna austrálskych dolárov na podporu očkovania a zdrojov v postihnutých oblastiach.
V marci oznámilo Severné teritórium rozsiahle šírenie záškrtu a ďalšie prípady sa vyskytli aj v Západnej Austrálii, Južnej Austrálii a Queenslande. Počet prípadov sa zvýšil už koncom roka 2025 a vo februári 2026 došlo k prudkému nárastu.
Tento rok bolo zaznamenaných 245 prípadov, čo je najvyšší počet od roku 1991. Ochorenie sa šíri najmä v odľahlých domorodých komunitách. Minister zdravotníctva Severného teritória Steve Edgington v utorok uviedol, že výsledky pitvy muža, ktorý zomrel v apríli v Royal Darwin Hospital, potvrdili záškrt ako príčinu smrti. Ide o prvý prípad úmrtia od roku 2018, píše BBC.
Vláda v uplynulých týždňoch zintenzívnila vakcinačné snahy v najohrozenejších oblastiach a počet nových prípadov klesá, uviedli v utorok zdravotnícki predstavitelia. „Vláda berie túto situáciu veľmi vážne a usilovne pracujeme na tom, aby sme pochopili príčiny a situáciu vyriešili,“ povedal minister. Od 30. marca prebehlo 10.407 očkovaní, vysvetlil.
Od januára minulého roka do mája 2026 Severné teritórium zaznamenalo 163 prípadov záškrtu, z toho 48 respiračného typu a 115 kožného. V marci potvrdila aj Západná Austrália dva prípady záškrtu, čo je prvýkrát za viac ako 50 rokov v tejto oblasti.
Päť dávok vakcíny sa zvyčajne podáva deťom od dvoch mesiacov do štyroch rokov a následne posilňovacia dávka vo veku 12 až 13 rokov. Vakcína predchádza obom typom ochorenia
Respiračný záškrt sa začína teplotou, triaškou a bolesťami hrdla, ktoré môžu viesť k problémom s dýchaním či prehĺtaním a ohroziť aj život pacienta. Kožný typ sprevádzajú bolestivé vredy alebo opary na odhalených častiach tela, ktoré sa hoja pomaly, no zriedka vedú k vážnemu priebehu ochorenia.
Vláda oznámila balík v hodnote 7,2 milióna austrálskych dolárov na podporu očkovania a zdrojov v postihnutých oblastiach.