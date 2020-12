V Austrálii zaznamenali prvý prípad nákazy koronavírusom za dva týždne

Sydney 16. decembra (TASR) - Nový Južný Wales, najľudnatejší štát Austrálie, v stredu zaznamenal svoj prvý prípad nákazy koronavírusom za takmer dva týždne. Pozitívne testovaný bol jeden z pracovníkov na miestnom letisku. Úrady v dôsledku toho navrhli, aby po prílete do krajiny išli do domácej karantény aj posádky medzinárodných letov, informovala agentúra Reuters.



Pozitívny test na nový koronavírus mal 45-ročný vodič, ktorý preváža letecký personál na letisko, uviedol minister zdravotníctva Nového Južného Walesu Brad Hazzard.



Dodal, že sa v priebehu 48 hodín spojí s medzinárodnými leteckými spoločnosťami a navrhne zmenu súčasných karanténnych opatrení týkajúcich sa letových posádok.



"Momentálne sme naklonení tomu, že medzinárodné posádky prichádzajúce do Nového Južného Walesu budú musieť ísť do domácej karantény tak ako všetci návštevníci prichádzajúci zo zahraničia," uviedol Hazzard.



Cestujúci, ktorí sa do Austrálie vracajú zo zahraničia, musia ísť do 14-dňovej domácej karantény. Hazzard však tvrdí, že letové posádky nemusia absolvovať domácu karanténu rovnaký počet dní.



"Keďže sa zdá, že v prípade komunitného prenosu sa nám podarilo dostať vírus pod kontrolu, najviac vystavené (vírusu) sú najmä pohraničné oblasti... sme síce ostrov, no nie sme úplne izolovaní od pandémie, ktorá zúri vo svete," dodal minister.



Austrália od začiatku pandémie zaznamenala celkovo len o čosi viac ako 28.000 prípadov ochorenia COVID-19, ktorému podľahlo 908 ľudí. Predpokladá sa, že v krajine je momentálne menej ako 50 aktívnych zostatkových prípadov tohto ochorenia. Väčšinou ide o cestujúcich, ktorí sa vrátili zo zahraničia a išli do hotelovej karantény.