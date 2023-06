V Austrálii zrušili satelitný vesmírny program, dôvodom sú náklady

Sydney 30. júna (TASR) - Austrália v piatok oznámila, že ruší plán na vývoj série vesmírnych satelitov, pretože sa snaží znížiť náklady v čase hospodárskeho spomalenia a krízy životných nákladov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Projekt s názvom "Národná vesmírna misia na pozorovanie Zeme" za 1,2 miliardy austrálskych dolárov (728 miliónov eur) predstavili len minulý rok a bol označovaný za kľúčový prvok rozvoja austrálskeho vesmírneho priemyslu.



Cieľom programu bolo navrhnúť, postaviť a prevádzkovať štyri družice, ktoré mali vypustiť do vesmíru v rokoch 2028 až 2033 na zber údajov z pozorovania Zeme. Tieto údaje pomáhajú úradom predpovedať počasie, reagovať na prírodné katastrofy a spravovať životné prostredie.



Stredoľavicová vláda však uviedla, že plán bude zrušený z dôvodov "opravy rozpočtu", takže Austrália bude závislá od údajov od svojich zahraničných partnerov.



Austrálsky minister priemyslu a vedy Edham Husic povedal, že uprednostňovanie "širších environmentálnych záležitostí" pri boji proti inflácii znamená "robiť ťažké rozhodnutia".



"Ak neznížim miliardu tam, musím ju nájsť niekde inde v rezorte. Existujú aj iné spôsoby, ako môžeme budovať kapacity – určite o to máme záujem. Musíme sa len rozhodnúť," povedal.



Austrálska vláda prisľúbila, že v tomto roku dosiahne vyrovnaný rozpočet, a to napriek pomalému rastu a neustálemu zvyšovaniu výdavkov na obranu.



Združenie austrálskeho vesmírneho priemyslu (SIAA) uviedlo, že rozhodnutie zrušiť tento satelitný program bolo "krátkozraké".