VÝBUŠNINA V AUTE:Vtipkár z Fínska dal kamarátovi do áut 12 kg dynamitu

Helsinki 9. augusta (TASR) - Muž z Fínska vraj zo žartu umiestnil 12 kilogramov dynamitu do dvoch vozidiel patriacich svojmu kamarátovi. Majiteľ áut to však za smiešne nepovažoval a upovedomil políciu, ktorá samozvaného vtipkára okamžite zadržala, uviedla v stredu fínska stanica YLE. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Neskôr muža prepustili a stíhajú ho na slobode. Môže dostať až dva roky väzenia. Polícia vylúčila teroristický motív.



Muž sa priznal, že do dvoch vozidiel umiestnil minulý týždeň výbušniny, avšak údajne sa ich nechystal odpáliť, uvádza YLE.



Miestne policajné zdroje spresnili, že obaja muži sa osobne poznajú a žijú v malej dedine na západe Fínska, ich identitu však nezverejnili. Neznámy bol aj pôvod výbušnín, dodáva DPA.