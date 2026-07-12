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V AUTE NAŠLI ZBRANE: Pri synagóge evakuovali 300 ľudí
Okolnosti prípadu, motív ani totožnosť podozrivého zatiaľ nie sú známe.
Autor TASR,aktualizované
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Paríž 12. júla (TASR) - Približne 300 ľudí evakuovali v sobotu večer z okolia synagógy na parížskom predmestí Sarcelles po tom, čo tam objavili podozrivé vozidlo. Polícia v ňom našla zbrane, oznámil francúzsky minister vnútra Laurent Nuez. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Národná protiteroristická prokuratúra (PNAT) začala vyšetrovanie pre podozrenie zo založenia teroristickej zločineckej skupiny s cieľom pripraviť útoky proti osobám, ako aj pre neoprávnené nadobudnutie, držbu a prepravu zbraní v súvislosti s teroristickou činnosťou.
Podľa zdroja AFP bolo vozidlo pravdepodobne kradnuté. Policajný zdroj zároveň uviedol, že sa v ňom okrem útočnej pušky nachádzala aj pištoľ. Pyrotechnici po prehliadke auta nenašli žiadne výbušniny.
Okolnosti prípadu ani totožnosť podozrivého zatiaľ nie sú známe. „Boli sme mimoriadne pohotoví,“ skonštatoval Nuez, ktorý zároveň vyzdvihol postup bezpečnostných zložiek a označil ich zásah za pozoruhodný. Sarcelles je multikultúrne predmestie Paríža s početnou židovskou komunitou.
Národná protiteroristická prokuratúra (PNAT) začala vyšetrovanie pre podozrenie zo založenia teroristickej zločineckej skupiny s cieľom pripraviť útoky proti osobám, ako aj pre neoprávnené nadobudnutie, držbu a prepravu zbraní v súvislosti s teroristickou činnosťou.
Podľa zdroja AFP bolo vozidlo pravdepodobne kradnuté. Policajný zdroj zároveň uviedol, že sa v ňom okrem útočnej pušky nachádzala aj pištoľ. Pyrotechnici po prehliadke auta nenašli žiadne výbušniny.
Okolnosti prípadu ani totožnosť podozrivého zatiaľ nie sú známe. „Boli sme mimoriadne pohotoví,“ skonštatoval Nuez, ktorý zároveň vyzdvihol postup bezpečnostných zložiek a označil ich zásah za pozoruhodný. Sarcelles je multikultúrne predmestie Paríža s početnou židovskou komunitou.