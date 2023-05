V Avignone sa objavili plagáty s Macronom s fúzmi v Hitlerovom štýle

Paríž 18. mája (TASR) - V uliciach juhofrancúzskeho mesta Avignon sa v noci na štvrtok objavilo asi 30 plagátov s portrétom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s fúzmi v štýle Adolfa Hitlera. Pre podozrenie z urážky a podnecovania k vzbure sa týmto prípadom zaoberá príslušná prokuratúra, informovala televízia BFM.



Tieto plagáty sú reprodukciou nástennej maľby, ktorú vytvoril umelec Letko v Avignone a ktorá bola v apríli premaľovaná na žiadosť úradov metropolitnéej oblasti Avignonu - vlastníka budovy, kde bolo dielo.



Plagáty boli nalepené na existujúce bilbordy i na reklamné plochy v prístreškoch MHD.



Podľa fotografií, ktoré zverejnil denník La Provence, na plagáte je vyobrazený prezident Macron v obleku, s prešedivenými vlasmi a číslicou "49.3" ako fúzy.



Číslo 49.3 odkazuje na článok ústavy použitý aj nedávno pri schvaľovaní zákona o kontroverznej dôchodkovej reforme. Tento článok vláde umožňuje prijať zákon aj bez hlasovania v parlamente.



Na plagáte je ešte nápis NON MERCI (Nie, vďaka) a hashtag #agirousubir (v preklade: konaj alebo trp).



Ako uviedol spravodajský web France Bleu, na niektorých plagátoch je aj Gándhího citát: "Občianska neposlušnosť sa stáva svätou povinnosťou, keď sa štát postaví mimo zákona alebo je skorumpovaný".



Avignonská radnica v skorých ranných hodinách požiadala plagátovaciu spoločnosť Clear Channel, aby plagáty čo najskôr odstránila.



Politici z Macronom iniciovanej strany Obroda kritizovali plagátovaciu kampaň.



"Je to neprijateľné... Tento neúctivý prístup niektorých je neprípustný... Odsudzujem tieto činy. Francúzsko si zaslúži niečo lepšie," uviedla na svojom účte na Twitteri Malika Di Fraja, ktorá je oblastnou predsedníčkou Obrody v departemente Vaucluse.



Predseda samosprávy regiónu Provence-Alpes-Côte-d'Azur Renaud Muselier vo svojom tvíte apeloval: "Je najvyšší čas čo najprísnejšie sankcionovať tých, ktorí sa zapájajú do takýchto odporných kampaní."