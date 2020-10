V Azerbajdžane zasiahol obytné domy raketový úder

Gandža, 17. októbra (TASR) - Raketový úder v skorých ranných hodinách sobotu zrovnal so zemou niekoľko domov v obytnej štvrti v druhom najväčšom azerbajdžanskom meste Gandža, uviedla agentúra AFP.



Jeden z obyvateľov zasiahnutého územia pre agentúru povedal, že videl sedem obetí vytiahnutých z trosiek.



Útok, ktorý prišiel iba niekoľko hodín po tom, ako sa metropola Náhorného Karabachu Stepanaker stala terčom ostreľovania, znamenal novú eskaláciu ozbrojeného konfliktu medzi etnickými Arménmi a Azerbajdžanmi o sporné územie Náhodného Karabachu.



Reportéri AFP videli ako sa štvorcový obytný blok v meste Gandža zmenil na kopu trosiek. Desiatky záchranárov hľadali holými rukami v tme preživších. Záchranári vyzvali na ticho, aby mohli detekovať zvuky preživších. Z trosiek vyťahovali pasy, neotvorené balíčky so zásielkami, či kusy oblečenia.



Obyvateľ jedného z domov pre AFP povedal, že v jeho dome bývalo viac ako 20 ľudí. Iný uviedol, že videl malé dieťa, dve ženy a štyroch mužov vytiahnutých z trosiek, no ich stav nebol bezprostredne jasný.