V azerbajdžansko-gruzínskom pohraničí spadlo turecké vojenské lietadlo

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Ankara 11. novembra (TASR) - Turecké ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že v pohraničnej oblasti Azerbajdžanu a Gruzínska havarovalo turecké vojenské nákladné lietadlo. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a Anadolu.

Ministerstvo na sociálnej sieti X napísalo, že išlo o lietadlo C-130 americkej výroby, ktoré smerovalo z Azerbajdžanu do Turecka. Obe krajiny sú blízkymi vojenskými spojencami. Lietadlá C-130 Hercules turecké ozbrojené sily pravidelne využívajú na prepravu personálu alebo pri logistických operáciách.

Azerbajdžanské a gruzínske orgány už spustili záchrannú operáciu a aktuálne nie je jasné, koľko ľudí sa nachádzalo na palube.

Turecká televízia NTV zverejnila videozáznam, na ktorom sa lietadlo pri klesaní špirálovito točí a zanecháva za sebou stopu bieleho dymu.
