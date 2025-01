V Ázii i inde vo svete oslavujú príchod lunárneho nového roka

Peking 29. januára (TASR) - Stovky miliónov ľudí naprieč Áziou i inde vo svete v stredu oslavujú príchod lunárneho nového roka 2025. Lúčia sa s rokom Draka a vítajú rok Hada, ktorý symbolizuje múdrosť a vitalitu. V mnohých častiach východnej a juhovýchodnej Ázie sa pripomína rodinnými stretnutiami a slávnostnými červenými zástavami, ktoré údajne zaháňajú zlo. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Čínsky nový rok sa nazýva aj Jarný festival alebo Sviatok jari a je najvýznamnejší z tradičných čínskych sviatkov. Číňania si užívajú osem po sebe nasledujúcich dní pracovného pokoja, počas ktorých v kruhu rodiny spoločne stolujú, zúčastňujú sa na tradičných predstaveniach a odpaľujú petardy a ohňostroj.



Tohtoročné presúvanie sa za blízkymi v Číne bude zrejme rekordného rozsahu. Železničné stanice i letiská boli už niekoľko týždňov preplnené, pretože sa milióny ľudí z veľkomiest, kde pracujú, vracali na sviatky domov. Mnoho z nich tento čas využíva aj na cestovanie do zahraničia



Počas tradičného 40-dňového obdobia, ktoré trvá pred, počas a po sviatkoch lunárneho nového roka v pevninskej Číne, sa očakáva, že cestujúci podniknú celkovo približne deväť miliárd ciest medzi jednotlivými provinciami.



Darovanie červenej obálky s peniazmi je v čínskej kultúre jedným najbežnejších spôsobov oslavy tohto nového roka. Zvyčajne ho dáva starší člen rodiny alebo ako prejav vďaky zamestnancom a pracovníkom v službách.



Komunistická strana v Pekingu ale tento rok svoje kádre varovala, aby neprijímali ani nedávali cez aplikáciu WeChat akékoľvek elektronické darčekové poukazy, pretože by tým mohli "prekročiť červenú čiaru", napísala stanica BBC. Pripomenula pritom podobné varovanie spred dvoch rokov, ktoré hovorilo o úplatkoch.



Na Taiwane sa v stredu ráno ľudia všetkých vekových kategórií tradične hrnuli do chrámov, aby prinášali obety v podobe ovocia, sladkostí, sušienok a orechov, rozjímali a modlili sa. Mnohým to podľa AFP dáva pocit duchovnej útechy.



Husté sneženie v Južnej Kórei narušilo vlakovú, leteckú a i autobusovú dopravu. Ľudia sa tam taktiež tento týždeň vydali navštíviť svoje rodiny na vidieku. Na hlavnej železničnej stanici v Soule bolo podľa AFP vidieť cestujúcich s darčekmi zabalenými vo farebných látkach a batožinou.



Desaťdňový festival pri príležitosti lunárneho nového roka privítali v utorok večer aj v Moskve. Rusi podľa agentúry AP jasali, mávali a fotili si pestrý sprievod s bubeníkmi, tanečníkmi v kostýmoch a veľkými postavami drakov a hadov, ktorými mávali vo vzduchu.