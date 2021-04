V azylovom centre v Holandsku pobodali sedem ľudí

Amsterdam 22. apríla (TASR) - Sedem ľudí utrpelo v stredu neskoro večer bodné zranenia, z toho dvaja vážne, pri útoku v azylovom stredisku v holandskom meste Echt. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Polícia zatkla 24-ročného žiadateľa o azyl. Motív útoku v Echte, ležiacom 180 kilometrov južne od Amsterdamu, nebol bezprostredne známy.



Polícia vo vyhlásení uviedla, že jej príslušníci boli do centra pre žiadateľov o azyl privolaní približne o 22:15 h a podozrivého zatkli o desať minút neskôr.



Zranené osoby previezli do nemocnice. Obyvateľov budovy, v ktorej došlo k útoku, počas policajného vyšetrovania premiestnili do ďalších budov azylového centra.