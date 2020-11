V azylovom centre v USA údajne vykonávali ženám nechcené operácie

Washington 11. novembra (TASR) - Americký Imigračný a colný úrad (ICE) sa pokúša deportovať z krajiny viacero žien, ktoré obvinili lekára zadržiavacieho centra v štáte Georgia, že im vykonal gynekologické operácie bez ich súhlasu. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na právnikov týchto migrantiek.



ICE, ktorý uvedené zadržiavacie stredisko v Georgii spravuje, doteraz podľa vyjadrení právnikov deportoval šesť žien, ktoré podali takúto sťažnosť. Gynekológ azylového centra údajne operoval poškodené ženy bez ich súhlasu, respektíve na nich vykonal zákroky, ktoré neboli nevyhnutné a mohli poškodiť ich plodnosť.



Najmenej sedem ďalších migrantiek, ktoré podali voči lekárovi sťažnosť, nedávno úrady informovali o možnosti skorej deportácie z krajiny, približujú ich právnici.



Americké ministerstvo spravodlivosti už vo veci začalo vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu a obvineniami žien sa zaoberá aj ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA.



Imigranční právnici však žiadajú vyšetrovateľov, aby prešetrili nielen obvinenia voči lekárovi, ale aj úlohu vedenia zadržiavacieho centra a samotného ICE v celej kauze.



Migrantky by mohli v rámci prípadného trestného konania poskytnúť svoje svedectvá americkým súdom. Po deportácii do krajín pôvodu by však s nimi mohli úrady USA stratiť kontakt, vysvetľuje AP.





Právnička zastupujúca viacero z týchto žien si myslí, že americké úrady chcú týmto spôsobom chrániť obvineného lekára aj svojich vlastných predstaviteľov. "ICE ničí dôkazy potrebné pre toto vyšetrovanie," vyjadrila sa pre AP profesorka práva na Kolumbijskej univerzite Elora Mukherjeeová.



ICE podľa vlastného vyjadrenia komunikuje s generálnym inšpektorom ministerstva vnútornej bezpečnosti o možných deportáciách migrantiek, ktoré boli počas pobytu v azylovom centre v Georgii pacientkami spomínaného lekára. Zároveň odmietol obvinenia z marenia vyšetrovania.



Spomínaný lekár, identifikovaný ako Mahendra Amin, už v centre nepracuje a obvinenia voči svojej osobe odmieta. Do nechceného povedomia verejnosti sa dostal už v septembri po tom, čo ho niekoľko migrantiek a členov personálu azylového centra obvinilo z vykonávania nechcených hysterektómií - chirurgických odstránení maternice.