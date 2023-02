V Bachmute prebiehajú ťažké boje, tvrdí šéf vagnerovcov

Kyjev 5. februára (TASR) - V severných častiach ukrajinského mesta Bachmut prebiehajú v nedeľu ťažké boje, uviedol šéf ruskej žoldnierskej skupiny vagnerovcov Jevgenij Prigožin. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ruské sily sa už mesiace snažia získať kontrolu nad Bachmutom ležiacim v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Tieto boje sú najdlhšími a najkrvavejšími od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu z vlaňajšieho februára. Napriek zvýšeným dodávkam západných zbraní Rusko v posledných dňoch hlási, že v tomto regióne dosahuje pokroky.



"V severných štvrtiach Arťemovska prebiehajú tvrdé boje o každú ulicu, každý dom...," uviedol Prigožin vo vyhlásení, v ktorom Bachmut nazval jeho starým menom. Ako poznamenal, ukrajinská armáda neustupuje. "Ukrajinské ozbrojené sily bojujú až do konca," povedal.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že ukrajinské sily budú o Bachmut bojovať "tak dlho, ako to bude možné".



Britské ministerstvo obrany v nedeľnej správe uviedlo, že "za uplynulý týždeň Rusko naďalej pomaly postupovalo v snahe obkľúčiť donbaské mesto Bachmut". Dve hlavné prístupové cesty do mesta pre ukrajinské jednotky "sú zrejme obe ohrozené priamo paľbou po tom, čo Rusko postúpilo", konštatoval Londýn. Ďalšiu cestu kontrolujú vagnerovci. "Bachmut je čoraz izolovanejší," dodali predstavitelia rezortu obrany.