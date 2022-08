V Bagdade došlo k výbuchu, keď tam smerovali austrálski diplomati

Bagdad 26. augusta (TASR) - Výbušné zariadenie explodovalo v piatok neďaleko prísne stráženej zelenej zóny irackého hlavného mesta Bagdad, kde sídlia kľúčové štátne inštitúcie aj zahraničné veľvyslanectvá.



Stalo sa to práve v čase, keď sa do tejto zóny presúval konvoj austrálskych diplomatov. S odvolaním sa na dvoch nemenovaných bezpečnostných predstaviteľov oboznámených so situáciou o tom informovala agentúra AP.



Nijaké zranenia z oblasti nehlásili, pričom austrálskemu konvoju sa aj napriek výbuchu podarilo do zelenej zóny dostať. Explóziu zrejme zapríčinilo malé podomácky vyrobené výbušné zariadenie.



Austrálska diplomatická misia v Iraku sa podľa vyjadrenia jedného zo zdrojov AP momentálne snaží fungovať ako mediátor v spore medzi vplyvným šiitským duchovným vodcom Muktadom Sadrom a stranami tvorenými jeho šiitskými rivalmi podporovanými Iránom.



Hovorca irackého ministerstva zahraničných vecí útok odsúdil a uviedol, že Irak je oddaný ochraňovať na svojom území všetky diplomatické misie.



Dočasnému irackému premiérovi Mustafovi Kázimímu sa však dosiaľ nedarí primať rozhádané politické skupiny k dohode, pripomína AP. Irak, ktorý po vlaňajších októbrových voľbách stále nemá vládu, sa tak ocitá v stále hlbšej politickej kríze.



Víťazom volieb sa stal Sadrov blok, ktorý získal v parlamente 73 z 329 kresiel. Nedokázal však vytvoriť vládu, ani získať dvojtretinovú väčšinu potrebnú na zvolenie nového prezidenta, čo je nevyhnutný krok pred vymenovaním nového premiéra.



Sadrovi poslanci sa v júni prekvapujúco vzdali svojich mandátov v parlamente. Týmto krokom poskytli súperom v proiránskej koalícii Koordinačný rámec väčšinu, ktorú potrebovali na dohodu v procese vytvorenia vlády. Po odchode Sadrových poslancov sa konkurenčná šiitská koalícia rozhodla zvoliť za premiéra Sadrovho rivala Muhammada Súdáního.



Koncom júla Sadrovi sympatizanti vnikli do budovy parlamentu na protest proti nominácii Súdáního na post premiéra. Odvtedy v oblasti ešte viackrát protestovali. Žiadajú rozpustenie parlamentu a vypísanie nových predčasných volieb. AP pripomína, Sadrovi stúpenci naposledy v utorok obvinili parlament z toho, že je spolitizovaný v prospech iránskych spojencov.