V Bagdade pripravili ceremóniu návratu tabuľky s eposom o Gilgamešovi

Bagdad 8. decembra (TASR) - V utorok sa v Bagdade uskutočnila oficiálna ceremónia návratu 3500 rokov starej tabuľky s časťou eposu o Gilgamešovi do Iraku. Tento artefakt pred 30 rokmi odcudzili z irackého múzea, pričom USA ho v septembri krajine vrátili, informovali agentúry AFP a AP.



Slávnostné odovzdanie tabuľky sa konalo na irackom ministerstve zahraničných vecí. Počas tlačovej konferencie šéf irackej diplomacie Fuád Husajn odovzdal tabuľku a dva ďalšie sumerské artefakty, ktoré sa prednedávnom podarilo získať z USA a Británie, irackému ministrov kultúry a cestovného ruchu Hassanovi Názimovi. Na ceremónii sa zúčastnili aj predstavitelia Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).



"Poradilo sa nám získať okolo 17.926 artefaktov z niekoľkých krajín – a to z USA, Británie, Talianska, Japonska a Holandska... Tento deň predstavuje víťazstvo nad tými, ktorí sa zúfalo snažia ukradnúť naše veľkolepé dejiny a starodávnu civilizáciu," uviedol Husajn.



Podľa Názima je návrat týchto artefaktov "správou pre všetkých, ktorí pašujú naše starožitnosti a predávajú ich na medzinárodných aukciách".



Tabuľku s časťou eposu o Gilgamešovi ukradli z irackého múzea v roku 1991 počas vojny v Perzskom zálive. Úrady predpokladajú, že v roku 2003 ju nelegálne previezli do Spojených štátov, kde ju kúpil obchodný reťazec Hobby Lobby a následne ju vystavoval v Múzeu Biblie vo Washingtone.



Ministerstvo spravodlivosti USA sa od roku 2019 usilovalo o vrátenie tabuľky právoplatným majiteľom na základe zákona o skonfiškovanom majetku. Tabuľka predstavuje jeden z tisícov starovekých artefaktov irackého pôvodu, ktoré americké úrady zhabali spoločnosti Hobby Lobby, ako aj Múzeu Biblie.



Epos o Gilgamešovi, jedna z najstarších epických básnických skladieb na svete, vznikol v druhom tisícročí pred naším letopočtom v Mezopotámii, ktorá sa rozprestierala zhruba na území súčasného Iraku. Túto hlinenú tabuľku našli v roku 1853 v sutinách knižnice kráľa Novoasýrskej ríše Aššurbanipala, ktorý vládol v siedmom storočí pred naším letopočtom.