V Bagdade snežilo. Po druhý raz za posledných približne 100 rokov

Bagdad 11. február (TASR) - Obyvatelia irackej metropoly Bagdad sa v utorok zobudili do zasneženého rána. Ako poznamenala agentúra AFP, v meste snežilo po druhý raz za posledných približne 100 rokov. Posledné snehové prehánky Bagdad zaznamenal v roku 2008.



"Sneženie môže pokračovať do stredy. Spôsobila ho studená vlna, ktorá do Iraku prišla z Európy," vyhlásil Amer al-Džabéri, šéf mediálneho oddelenia Irackého meteorologického centra.



Bagdad je skôr ako na zimu zvyknutý na teplo. Najvyššia nameraná teplota v histórii dosiahla 51 stupňov Celzia. V uplynulých rokoch bol rekord niekoľkokrát takmer prekonaný.



V týchto dňoch sa teplota v Bagdade podľa portálu weather.com pohybuje od mínus dvoch stupňov v noci do siedmich stupňov cez deň.



Sneženie okrem Bagdadu zasiahlo aj šiitské posvätné mesto Karbalá, južne od Bagdadu, ktoré ročne priťahuje množstvo pútnikov.



Sneh sa v Iraku vyskytuje najmä na severe krajiny. V strede a na juhu Iraku sú zrážky zriedkavé.



Irak v posledných rokoch zasiahlo viacero vĺn extrémneho počasia. V roku 2018 nedostatok vody spustil krízu na juhu a v strede krajiny. V roku 2019 Irak zasiahli povodne. Na severe zase vysoké teploty spôsobili požiare, ktoré spálili úrodu.



Experti tvrdia, že Iraku chýbajú prostriedky na vyrovnanie sa s následkami klimatickej zmeny.