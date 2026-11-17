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V Bahrajne sa ozývali výbuchy, Irán sa prihlásil k útoku
Bahrajn bol od začiatku vojny, ktorá vypukla vo februári, cieľom intenzívnych útokov.
Autor TASR
Manáma 17. novembra (TASR) - Nad bahrajnskou metropolou Manáma bolo v utorok počuť výbuchy, informoval spravodajca agentúry AFP. Iránske Revolučné gardy (IRGC) zároveň uviedli, že ich jednotky podnikli dronový útok na americký radarový systém, píše TASR.
Bahrajnské ozbrojené sily podľa štátnej televízie zachytili iránske vzdušné útoky, zatiaľ čo IRGC uviedli, že ich cieľom bol radarový systém prevádzkovaný Spojenými štátmi.
„Bojové drony Revolučných gárd dnes ráno vykonali presnú operáciu, ktorej cieľom bol radarový systém prevádzkovaný americkými silami na leteckej základni Šajch Ísá v Bahrajne,“ uviedli gardy vo vyhlásení na svojej webovej stránke Sepah News.
Útok bol odvetou za „opakované narušenia iránskeho vzdušného priestoru americkými vojenskými dronmi“, dodali.
Bahrajn bol od začiatku vojny, ktorá vypukla vo februári, cieľom intenzívnych útokov. Až do piatkového úderu iránskych dronov panoval v krajine už niekoľko týždňov pokoj. V nedeľu došlo k ďalšiemu útoku.
Americká armáda uviedla, že zostrelila dva bezpilotné stroje, ktoré v piatok vypustil Irán. Bahrajnské ozbrojené sily zase uviedli, že nedeľňajší útok zachytili.
Počas viac než osem mesiacov trvajúcej vojny Irán obmedzuje lodnú dopravu cez kľúčovú ropnú trasu v Hormuzskom prielive a útočí na letiská, prístavy, energetické zariadenia a americké objekty v celom regióne. Bahrajn patrí medzi krajiny Perzského zálivu, ktoré od vypuknutia konfliktu 28. februára odolávajú množstvu útokov iránskych dronov a rakiet, pripomína AFP.
Bahrajnské ozbrojené sily podľa štátnej televízie zachytili iránske vzdušné útoky, zatiaľ čo IRGC uviedli, že ich cieľom bol radarový systém prevádzkovaný Spojenými štátmi.
„Bojové drony Revolučných gárd dnes ráno vykonali presnú operáciu, ktorej cieľom bol radarový systém prevádzkovaný americkými silami na leteckej základni Šajch Ísá v Bahrajne,“ uviedli gardy vo vyhlásení na svojej webovej stránke Sepah News.
Útok bol odvetou za „opakované narušenia iránskeho vzdušného priestoru americkými vojenskými dronmi“, dodali.
Bahrajn bol od začiatku vojny, ktorá vypukla vo februári, cieľom intenzívnych útokov. Až do piatkového úderu iránskych dronov panoval v krajine už niekoľko týždňov pokoj. V nedeľu došlo k ďalšiemu útoku.
Americká armáda uviedla, že zostrelila dva bezpilotné stroje, ktoré v piatok vypustil Irán. Bahrajnské ozbrojené sily zase uviedli, že nedeľňajší útok zachytili.
Počas viac než osem mesiacov trvajúcej vojny Irán obmedzuje lodnú dopravu cez kľúčovú ropnú trasu v Hormuzskom prielive a útočí na letiská, prístavy, energetické zariadenia a americké objekty v celom regióne. Bahrajn patrí medzi krajiny Perzského zálivu, ktoré od vypuknutia konfliktu 28. februára odolávajú množstvu útokov iránskych dronov a rakiet, pripomína AFP.