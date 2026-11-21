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V Baltskom mori došlo k útoku na ruskú nákladnú loď
Fínsky rezort nešpecifikoval, kto za útokom stojí. AFP však pripomína, že incident nastal v čase, keď Ukrajina zintenzívnila svoje ďalekonosné ostreľovanie Ruska ďaleko za frontovými líniami.
Autor TASR,aktualizované
Helsinki 21. novembra (TASR) - Fínska armáda v sobotu ráno zaznamenala dronový útok na ruskú nákladnú loď vo východnej časti Baltského mora, oznámilo tamojšie ministerstvo obrany. Upozornili na to agentúry AFP a Reuters, informuje TASR.
„V sobotu ráno zaznamenali fínske obranné sily dronový útok proti ruskej nákladnej lodi západne od ostrova Suursaari vo východnej časti Fínskeho zálivu v medzinárodných vodách,“ uviedlo ministerstvo.
Fínsky rezort nešpecifikoval, kto za útokom stojí. AFP však pripomína, že incident nastal v čase, keď Ukrajina zintenzívnila ostreľovanie Ruska ďaleko za frontovými líniami.
Podľa Fínska loď zachvátil požiar, no „situácia nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre iné plavidlá“. Ministerstvo obrany potvrdilo, že o incidente okamžite informovalo aj NATO.
Útok následne potvrdil aj gubernátor ruskej Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko. Podľa jeho slov loď smerovala do Kaliningradu a bola napadnutá dvomi dronmi v neutrálnych vodách vo Fínskom zálive, tri námorné míle od ruskej hranice.
V súčasnosti sa posudzuje rozsah škôd a prebieha evakuácia posádky, dodal Drozdenko. Podľa gubernátora Kaliningradskej oblasti nepredstavuje incident žiadnu hrozbu pre zásobovanie regiónu.
Baltské more sa v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 stalo potenciálnym ohniskom napätia a západné krajiny obviňujú Moskvu z vedenia hybridnej vojny v tejto strategickej vodnej ceste. Fínsky záliv, ktorý leží na najvýchodnejšom konci Baltského mora pozdĺž pobrežia Fínska, Estónska a Ruska, je pre Moskvu kľúčovou námornou trasou vedúcou do Petrohradu, zdôrazňuje AFP.
„V sobotu ráno zaznamenali fínske obranné sily dronový útok proti ruskej nákladnej lodi západne od ostrova Suursaari vo východnej časti Fínskeho zálivu v medzinárodných vodách,“ uviedlo ministerstvo.
Fínsky rezort nešpecifikoval, kto za útokom stojí. AFP však pripomína, že incident nastal v čase, keď Ukrajina zintenzívnila ostreľovanie Ruska ďaleko za frontovými líniami.
Podľa Fínska loď zachvátil požiar, no „situácia nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre iné plavidlá“. Ministerstvo obrany potvrdilo, že o incidente okamžite informovalo aj NATO.
Útok následne potvrdil aj gubernátor ruskej Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko. Podľa jeho slov loď smerovala do Kaliningradu a bola napadnutá dvomi dronmi v neutrálnych vodách vo Fínskom zálive, tri námorné míle od ruskej hranice.
V súčasnosti sa posudzuje rozsah škôd a prebieha evakuácia posádky, dodal Drozdenko. Podľa gubernátora Kaliningradskej oblasti nepredstavuje incident žiadnu hrozbu pre zásobovanie regiónu.
Baltské more sa v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 stalo potenciálnym ohniskom napätia a západné krajiny obviňujú Moskvu z vedenia hybridnej vojny v tejto strategickej vodnej ceste. Fínsky záliv, ktorý leží na najvýchodnejšom konci Baltského mora pozdĺž pobrežia Fínska, Estónska a Ruska, je pre Moskvu kľúčovou námornou trasou vedúcou do Petrohradu, zdôrazňuje AFP.