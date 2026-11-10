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V Baltskom mori sa za účasti 8 krajín koná protiponorkové cvičenie
Kontradmirál francúzskeho námorníctva Nicolas Molitor upozornil, že v Baltskom mori s množstvom podmorských káblov sú prítomné aj ďalšie hrozby.
Autor TASR
Štokholm 10. novembra (TASR) - Osem členských krajín Severoatlantickej aliancie sa od pondelka zúčastňuje na päťdňovom cvičení v Baltskom mori. Cvičenie je zamerané na vyhľadávanie ponoriek, informovala v utorok agentúra AFP.
Protiponorkové cvičenie sa koná vo Švédsku a okrem hostiteľskej krajiny sa na ňom zúčastňujú aj Británia, Kanada, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko a Holandsko. Podľa NATO sa do cvičného vyhľadávania ponoriek zapoja tisíce príslušníkov námorných síl, ponorky Nemecka a Švédska, hladinové plavidlá viacerých krajín a letecké hliadky.
AFP pripomenula, že Baltské more sa stalo jedným z dejísk takzvanej hybridnej vojny, ktorú západné krajiny pripisujú Rusku. NATO v reakcii na takéto bezpečnostné hrozby posilnilo svoju námornú prítomnosť v regióne. Podľa vojenských expertov je vyhľadávanie ponoriek v Baltskom mori náročné najmä pre jeho plytké vody a intenzívnu lodnú dopravu, ktoré sťažujú zachytávanie signálov umožňujúcich ich lokalizáciu.
„Ponorka je v súčasnosti jedinou technológiou, ktorá dokáže dlhodobo dominovať podmorskému priestoru,“ povedal pre AFP kontradmirál John Craddock, ktorý je veliteľom NATO pre ponorkové sily.
„Keďže ponorka si stále dokáže udržať prevahu pod hladinou, musíme byť schopní nájsť ju,“ dodal. Zdôraznil pritom, že schopnosť odhaľovať ponorky je zručnosť, ktorá sa bez pravidelného precvičovania stráca.
„Musíme to neustále trénovať, lebo kým nedokážeme úplne monitorovať podmorský priestor, ponorky budú predstavovať hrozbu,“ objasnil Craddock.
Kontradmirál francúzskeho námorníctva Nicolas Molitor upozornil, že v Baltskom mori s množstvom podmorských káblov sú prítomné aj ďalšie hrozby.
„Hrozbu predstavujú aj podvodné zariadenia alebo roboty, ktoré dokážu operovať pod hladinou,“ povedal Molitor agentúre AFP. Dodal, že hladinové plavidlá, ktoré vlečú kotvu po morskom dne, môžu poškodiť kritickú infraštruktúru.
Protiponorkové cvičenie sa koná vo Švédsku a okrem hostiteľskej krajiny sa na ňom zúčastňujú aj Británia, Kanada, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko a Holandsko. Podľa NATO sa do cvičného vyhľadávania ponoriek zapoja tisíce príslušníkov námorných síl, ponorky Nemecka a Švédska, hladinové plavidlá viacerých krajín a letecké hliadky.
AFP pripomenula, že Baltské more sa stalo jedným z dejísk takzvanej hybridnej vojny, ktorú západné krajiny pripisujú Rusku. NATO v reakcii na takéto bezpečnostné hrozby posilnilo svoju námornú prítomnosť v regióne. Podľa vojenských expertov je vyhľadávanie ponoriek v Baltskom mori náročné najmä pre jeho plytké vody a intenzívnu lodnú dopravu, ktoré sťažujú zachytávanie signálov umožňujúcich ich lokalizáciu.
„Ponorka je v súčasnosti jedinou technológiou, ktorá dokáže dlhodobo dominovať podmorskému priestoru,“ povedal pre AFP kontradmirál John Craddock, ktorý je veliteľom NATO pre ponorkové sily.
„Keďže ponorka si stále dokáže udržať prevahu pod hladinou, musíme byť schopní nájsť ju,“ dodal. Zdôraznil pritom, že schopnosť odhaľovať ponorky je zručnosť, ktorá sa bez pravidelného precvičovania stráca.
„Musíme to neustále trénovať, lebo kým nedokážeme úplne monitorovať podmorský priestor, ponorky budú predstavovať hrozbu,“ objasnil Craddock.
Kontradmirál francúzskeho námorníctva Nicolas Molitor upozornil, že v Baltskom mori s množstvom podmorských káblov sú prítomné aj ďalšie hrozby.
„Hrozbu predstavujú aj podvodné zariadenia alebo roboty, ktoré dokážu operovať pod hladinou,“ povedal Molitor agentúre AFP. Dodal, že hladinové plavidlá, ktoré vlečú kotvu po morskom dne, môžu poškodiť kritickú infraštruktúru.