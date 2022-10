V Baltskom mori už nie sú viditeľné úniky z plynovodov Nord Stream

Štokholm 14. októbra (TASR) - Švédska pobrežná stráž v piatok uviedla, že nie sú viditeľné žiadne úniky z plynovodov Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Lietadlá pobrežnej stráže počas posledných letov nad Baltským morom nevideli žiadne vírenie na hladine mora," napísala pobrežná stráž vo vyhlásení. Lety sa uskutočnili vo štvrtok a v piatok.



Na potrubí plynovodov Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori zaznamenali koncom septembra štyri úniky plynu, ktorým predchádzali dva výbuchy. Ich príčina nie je známa, no členské krajiny EÚ poukazujú na sabotáž, napísala agentúra Reuters. Poškodenie plynovodov znamenalo aj výrazný únik metánu do ovzdušia.



Plynovody Nord Stream smerujú popod Baltské more z Ruska do Nemecka. Európa v minulosti z Ruska dovážala asi 40 percent svojej spotreby plynu. V súvislosti s vojnou na Ukrajine boli dodávky tejto suroviny výrazne znížené.