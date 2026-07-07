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V Balúčistáne došlo k prestrelke medzi militantmi a policajtami
Balúčistán je najväčšia pakistanská provincia, hraničiaca s Afganistanom aj Iránom, bohatá na nerastné suroviny.
Autor TASR
Islamabad 7. júla (TASR) - V provincii Balúčistán na juhozápade Pakistanu zahynulo počas niekoľkohodinovej prestrelky s militantmi najmenej deväť policajtov. Ďalší zostávajú nezvestní, informovali v utorok agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na tamojšie úrady, píše TASR.
K incidentu došlo v okrese Zijárat, kde skupina militantov zaútočila v pondelok na policajnú stanicu v okolí priehrady Mandži. Podľa miestneho policajného predstaviteľa prestrelka trvala viac ako 20 hodín, presný počet zranených zostáva nateraz neznámy.
„Deväť policajtov zahynulo a mnohí sú nezvestní po útoku na kontrolné stanovište, ktoré strážilo projekt priehrady Mandži,“ povedal pre AFP popredný okresný úradník.
Hovorca vlády Balúčistanu Šáhid Rind potvrdil, že za útok je zodpovedná organizácia Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP). Súčasne vyhlásil, že príslušníci polovojenských jednotiek, polície a protiteroristických zložiek „úspešne vykonali spoločné likvidačné operácie“ proti militantom.
Balúčistán je najväčšia pakistanská provincia, hraničiaca s Afganistanom aj Iránom, bohatá na nerastné suroviny. Islamabad v tomto regióne už roky bojuje proti separatistickému povstaniu, v rámci ktorého militanti útočia na štátne sily, zahraničné investície a projekty v oblasti infraštruktúry.
Pakistan obviňuje z účasti na týchto útokoch Afganistan, ktorý však akúkoľvek účasť na nich opakovane popiera, pripomenula AFP.
K incidentu došlo v okrese Zijárat, kde skupina militantov zaútočila v pondelok na policajnú stanicu v okolí priehrady Mandži. Podľa miestneho policajného predstaviteľa prestrelka trvala viac ako 20 hodín, presný počet zranených zostáva nateraz neznámy.
„Deväť policajtov zahynulo a mnohí sú nezvestní po útoku na kontrolné stanovište, ktoré strážilo projekt priehrady Mandži,“ povedal pre AFP popredný okresný úradník.
Hovorca vlády Balúčistanu Šáhid Rind potvrdil, že za útok je zodpovedná organizácia Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP). Súčasne vyhlásil, že príslušníci polovojenských jednotiek, polície a protiteroristických zložiek „úspešne vykonali spoločné likvidačné operácie“ proti militantom.
Balúčistán je najväčšia pakistanská provincia, hraničiaca s Afganistanom aj Iránom, bohatá na nerastné suroviny. Islamabad v tomto regióne už roky bojuje proti separatistickému povstaniu, v rámci ktorého militanti útočia na štátne sily, zahraničné investície a projekty v oblasti infraštruktúry.
Pakistan obviňuje z účasti na týchto útokoch Afganistan, ktorý však akúkoľvek účasť na nich opakovane popiera, pripomenula AFP.