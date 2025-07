V Bangladéši obžalovali expremiérku zo zločinov proti ľudskosti

Dháka 10. júla (TASR) - Osobitný tribunál v Bangladéši začal súdny proces v prípade bývalej premiérky Hasíny Vadžídovej a jej spolupracovníkov pre podozrenia zo spáchania zločinov proti ľudskosti počas minuloročných masových protestov. Zahynulo vtedy asi 1400 ľudí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Trojčlenný senát sudcov Medzinárodného trestného tribunálu (ICT) bude súdiť Vadžídovú, bývalého ministra vnútra Ásáduzzámána Chána a bývalého policajného náčelníka Abdulláha Mamúna v piatich bodoch obžaloby, Vadžídovú a Chána v neprítomnosti.



Pre začiatkom procesu sa v novinách objavili inzeráty, aby Vadžídová a Chán predstúpili pred tribunál. Bývala predsedníčka vlády žije od augusta minulého roka v exile v Indii.



Bangladéšska dočasná vláda na čele s Muhammadom Júnusom poslala do Indie aj oficiálnu žiadosť o vydanie expremiérky, no Naí Dillí na ňu nereagovalo. AP uvádza, že aj Chán sa podľa všetkého nachádza v susednej Indii.



Abdulláha Mamúna úrady zatkli vo štvrtok. Bývalý policajný veliteľ vinu priznal a oznámil, že poskytne vyhlásenie v prospech obžaloby. Tribunál stanovil dátum úvodného čítania obžaloby na 3. augusta. O deň neskôr sa začnú výpovede svedkov.



Podľa OSN zahynulo od júla do augusta 2024 vyše 1400 protestujúcich. Študentské demonštrácie vyvolalo opätovné zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť. Bangladéšsky Najvyšší súd zrušil väčšinu kvót, čo protesty zastavilo. Neskôr sa obnovili a ich účastníci požadovali spravodlivosť pre obete júlových protestov a odstúpenie autoritárskej premiérky.