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V Bangladéši pokračujú protesty pracovníkov odevného priemyslu
Najnovší protest vypukol deň po tom, čo krajina schválila 36-percentné zvýšenie minimálnej mzdy pre pracovníkov v odevnom priemysle.
Autor TASR
Dháka 26. novembra (TASR) - Bangladéšska polícia oznámila, že počas štvrtkových demonštrácií pracovníkov v odevnom priemysle použila slzotvorné a zvukové granáty. Cieľom bolo rozohnať davy protestujúcich, ktorí sa snažili zablokovať kľúčovú diaľnicu, aby presadili svoje požiadavky na vyššie mzdy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Najnovší protest vypukol deň po tom, čo krajina schválila 36-percentné zvýšenie minimálnej mzdy pre pracovníkov v odevnom priemysle. Podľa Reuters ide o najmenšie zvýšenie za posledné štyri desaťročia, a to napriek niekoľko týždňov trvajúcim protestom a výzvam na zdvojnásobenie tejto sumy.
V meste Gazipur, jednom z hlavných centier výroby odevov, podpálili demonštranti policajný motocykel. Polícia uviedla, že medzičasom sa podarilo obnoviť pokoj.
„Situácia je v súčasnosti pokojná, no zostávame v pozore,“ povedal náčelník tamojšej polície Mohamad Am džad Hosajn.
Týždne trvajúce protesty pracovníkov odevného priemyslu viedli k uzavretiu tovární, zablokovaniu diaľnic, poškodeniu majetku a narušeniu výroby v odvetví, ktoré zamestnáva viac ako štyri milióny ľudí v krajine s približne 175 miliónmi obyvateľov.
V súčasnosti existujú obavy z obnovenia nestability v Bangladéši, ktoré vyvolali okrem protestov pracovníkov odevného priemyslu aj plány expremiérky Hasíny Vadžídovej vrátiť sa z exilu v Indii späť do vlasti, píše Reuters.
Najnovší protest vypukol deň po tom, čo krajina schválila 36-percentné zvýšenie minimálnej mzdy pre pracovníkov v odevnom priemysle. Podľa Reuters ide o najmenšie zvýšenie za posledné štyri desaťročia, a to napriek niekoľko týždňov trvajúcim protestom a výzvam na zdvojnásobenie tejto sumy.
V meste Gazipur, jednom z hlavných centier výroby odevov, podpálili demonštranti policajný motocykel. Polícia uviedla, že medzičasom sa podarilo obnoviť pokoj.
„Situácia je v súčasnosti pokojná, no zostávame v pozore,“ povedal náčelník tamojšej polície Mohamad Am džad Hosajn.
Týždne trvajúce protesty pracovníkov odevného priemyslu viedli k uzavretiu tovární, zablokovaniu diaľnic, poškodeniu majetku a narušeniu výroby v odvetví, ktoré zamestnáva viac ako štyri milióny ľudí v krajine s približne 175 miliónmi obyvateľov.
V súčasnosti existujú obavy z obnovenia nestability v Bangladéši, ktoré vyvolali okrem protestov pracovníkov odevného priemyslu aj plány expremiérky Hasíny Vadžídovej vrátiť sa z exilu v Indii späť do vlasti, píše Reuters.