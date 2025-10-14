< sekcia Zahraničie
V Bangladéši požiar v továrni na odevy si vyžiadal najmenej 16 obetí
Podľa zistených informácií požiar vypukol okolo poludnia na treťom poschodí sedempodlažnej továrne v dháckom predmestí Mirpur a následne sa rozšíril do skladu s chemikáliami.
Autor TASR
Dháka 14. októbra (TASR) - Najmenej 16 ľudí zahynulo pri požiari, ktorý v utorok vypukol v štvorposchodovej odevnej továrni v bangladéšskom hlavnom meste Dháka neďaleko skladu s chemikáliami, uviedli miestni hasiči. Podľa úradov môže počet obetí ešte narásť. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP a televízie ABC.
„Na druhom a treťom poschodí budovy továrne sme našli telá 16 ľudí,“ povedal večer novinárom veliteľ hasičov Tádžul Islám Čoudhurí. Dodal, že telá boli natoľko spálené, že nebolo možné ich identifikovať. Podľa jeho slov je možné, že niektorí pracovníci zostali uväznení vo vnútri, pretože brána na strechu bola v čase požiaru zamknutá.
Podľa zistených informácií požiar vypukol okolo poludnia na treťom poschodí sedempodlažnej továrne v dháckom predmestí Mirpur a následne sa rozšíril do skladu s chemikáliami.
Tri osoby, ktoré sa doteraz podarilo zachrániť z miesta nehody, previezli do nemocnice. Čoudhurí uviedol, že príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Dodal, že hasenie požiaru v továrni trvalo takmer štyri hodiny. „Sklad však stále horí a stúpa z neho toxický dym,“ povedal.
Do oblasti boli nasadené armádne jednotky, aby zabránili zhromažďovaniu davov zvedavcov.
Nízke štandardy požiarnej bezpečnosti a zabezpečenia budov vedú každý rok v Bangladéši k desiatkam podobných katastrof, konštatuje ABC. Len v minulom roku bolo v Bangladéši nahlásených viac ako 26.500 požiarov.
Doposiaľ najhorší požiar sa odohral v roku 2012, keď oheň zachvátil odevnú továreň na okraji Dháky. Tragédia si vyžiadala najmenej 111 obetí a viac ako 200 ďalších ľudí utrpelo zranenia.
Bangladéš je po Číne druhým najväčším vývozcom odevov na svete. Odevný priemysel v krajine zamestnáva viac ako štyri milióny ľudí v celkovo približne 4000 továrňach. Toto odvetvie je však aj terčom kritiky za zlé bezpečnostné podmienky na pracoviskách a priemyselné nehody.
Doposiaľ najhoršia priemyselná katastrofa v krajine sa odohrala v roku 2013, keď došlo k zrúteniu osemposchodovej budovy Rana Plaza, v ktorej sídlili odevné továrne. Pri tomto nešťastí prišlo o život vyše 1100 osôb.
„Na druhom a treťom poschodí budovy továrne sme našli telá 16 ľudí,“ povedal večer novinárom veliteľ hasičov Tádžul Islám Čoudhurí. Dodal, že telá boli natoľko spálené, že nebolo možné ich identifikovať. Podľa jeho slov je možné, že niektorí pracovníci zostali uväznení vo vnútri, pretože brána na strechu bola v čase požiaru zamknutá.
Podľa zistených informácií požiar vypukol okolo poludnia na treťom poschodí sedempodlažnej továrne v dháckom predmestí Mirpur a následne sa rozšíril do skladu s chemikáliami.
Tri osoby, ktoré sa doteraz podarilo zachrániť z miesta nehody, previezli do nemocnice. Čoudhurí uviedol, že príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Dodal, že hasenie požiaru v továrni trvalo takmer štyri hodiny. „Sklad však stále horí a stúpa z neho toxický dym,“ povedal.
Do oblasti boli nasadené armádne jednotky, aby zabránili zhromažďovaniu davov zvedavcov.
Nízke štandardy požiarnej bezpečnosti a zabezpečenia budov vedú každý rok v Bangladéši k desiatkam podobných katastrof, konštatuje ABC. Len v minulom roku bolo v Bangladéši nahlásených viac ako 26.500 požiarov.
Doposiaľ najhorší požiar sa odohral v roku 2012, keď oheň zachvátil odevnú továreň na okraji Dháky. Tragédia si vyžiadala najmenej 111 obetí a viac ako 200 ďalších ľudí utrpelo zranenia.
Bangladéš je po Číne druhým najväčším vývozcom odevov na svete. Odevný priemysel v krajine zamestnáva viac ako štyri milióny ľudí v celkovo približne 4000 továrňach. Toto odvetvie je však aj terčom kritiky za zlé bezpečnostné podmienky na pracoviskách a priemyselné nehody.
Doposiaľ najhoršia priemyselná katastrofa v krajine sa odohrala v roku 2013, keď došlo k zrúteniu osemposchodovej budovy Rana Plaza, v ktorej sídlili odevné továrne. Pri tomto nešťastí prišlo o život vyše 1100 osôb.