V Bangladéši sa konajú parlamentné voľby, opozícia ich bojkotuje

Dháka 7. januára (TASR) - V Bangladéši sa v nedeľu konajú voľby do 350-členného parlamentu. Očakáva sa, že súčasná premiérka Hasína Vadžídová získa pre svoju vládnucu stranu Ľudová liga (Avámí) piate funkčné obdobie. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



Úrady uviedli, že od piatka bolo v krajine hlásených najmenej 18 podpaľačských útokov, pričom boli zapálené aj niektoré volebné miestnosti. Polícia v sobotu zadržala siedmich opozičných politikov. Tí sú podľa nej zodpovední za piatkový požiar vo vlaku v hlavnom meste Dháka, pri ktorom zahynuli štyria ľudia.



Opozičná Bangladéšska nacionalistická strana (BNP) obvinenia odmietla. Podľa nej ich naplánovali vládni predstavitelia, aby stranu zdiskreditovali a odvrátili pozornosť ľudí od sfalšovaných volieb.



Podľa BNP sa voľby konajú len preto, aby si vláda 76-ročnej premiérky ešte viac upevnila svoje postavenie v krajine. Spolu s desiatkami ďalších strán sa ich preto rozhodli bojkotovať.



Kritici a ľudskoprávne organizácie označili voľby za frašku a spochybnili legitímnosť hlasovania, keďže Vadžídová nemá žiadnych významných vyzývateľov, píše AP.



K volebným urnám môže pristúpiť približne 119 miliónov voličov. Podľa volebnej komisie na bezpečnosť dohliada približne 700.000 príslušníkov polície a armády. Do krajiny prišlo aj viac ako 120 zahraničných pozorovateľov.



BNP a ďalšie strany organizovali vlani niekoľkomesačné protesty, v ktorých požadovali odstúpenie Vadžídovej a zostavenie dočasnej vlády, ktorá by usporiadala voľby a zabezpečila ich integritu. Pri následnom zásahu bolo zadržaných približne 25.000 ľudí z radov opozície vrátane celého miestneho vedenia BNP, uviedla samotná strana.