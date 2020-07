V Bangladéši zadržali lekárku zapletenú do podvodu s výsledkami testov

Dháka 12. júla (TASR) - Bangladéšska polícia zadržala lekárku údajne zapletenú do falšovania tisícov výsledkov testov na koronavírus, ktoré vydávalo súkromné zdravotnícke stredisko vedené jej manželom. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Ženu, zamestnanú ako kardiochirurgičku v štátnej nemocnici, vzali do väzby v metropole Dháka. Stalo sa tak po tom, ako vyšetrovatelia odhalili, že zdravotné stredisko JKG Health Care jej manžela vydávalo potvrdenia o výsledkoch na testy na koronavírus bez skutočného testovania vzoriek vyzbieraných od potenciálne nakazených.



Polícia oznámila, že sa teraz bude snažiť získať od súdu povolenie na to, aby lekárku mohla ďalej vyšetrovať vo väzbe. Domnieva sa totiž, že je úzko prepojená s podvodnou aktivitou zmieneného zdravotníckeho strediska.



Jej manžela, generálneho riaditeľa zmieneného strediska, zadržali už predtým pre obvinenia z toho, že sa finančne obohacoval vydávaním falošných potvrdení o výsledkoch testov a svojou aktivitou ohrozoval systém verejného zdravotníctva v krajine.



Vláda zároveň stredisku odobrala povolenie na vykonávanie testov na koronavírus, keďže sa ukázalo, že vydávalo v tomto smere falošné potvrdenia, a to niektorým pozitívne a iným pacientom negatívne.



Bangladéšska polícia už minulý týždeň uzavrela inú súkromnú nemocnicu v Dháke po tom, ako vyšlo najavo, že vydala prinajmenšom 6000 falošných potvrdení o testoch na koronavírus. Na mieste vtedy zadržali osem ľudí, nie však majiteľa nemocnice, ktorý je na úteku.



V Bangladéši dosiaľ celkovo potvrdili 183.795 prípadov nového koronavírus a 2352 súvisiacich úmrtí. Prvé prípady nákazy v tejto juhoázijskej krajine zaevidovali 8. marca.



Bangladéš čelil ostrej kritike po tom, ako sa koronavírus potvrdil u mnohých ľudí, ktorí z tejto ázijskej krajiny odcestovali do Talianska a potvrdením o negatívnom výsledku testu, pripomína DPA.