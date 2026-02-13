< sekcia Zahraničie
V Bangladéši zvíťazila BNP, voliči podporili aj referendum o ústave
Autor TASR
Dháka 13. februára (TASR) - Bangladéšska nacionalistická strana (BNP) podľa oficiálnych výsledkov jednoznačne zvíťazila v parlamentných voľbách, oznámila v piatok volebná komisia. BNP si podľa nej zaistila viac ako dve tretiny kresiel. Spolu s voľbami sa konalo aj referendum o rozsiahlych ústavných a inštitucionálnych zmenách, ktoré podporilo 60 percent voličov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Volebná komisia uviedla, že BNP bude mať v parlamente 212 z 300 kresiel, zatiaľ čo 77 mandátov pripadne jej hlavnému rivalovi, koalícii 11 strán vedenej najväčšou bangladéšskou islamistickou stranou Džamáate islámí. BNP k víťazstvu zablahoželali Čína, India, Pakistan, ako aj Spojené štáty, ktoré ho označili za historické.
Nacionalistická strana sa k moci vracia po takmer dvoch desaťročiach. Jej predseda Tárik Rahmán, ktorý sa v decembri po 17 rokoch dobrovoľného exilu vrátil do vlasti, bude zrejme nominovaný na post premiéra. Stane sa tak v čase, keď sa Bangladéš postupne zotavuje z nepokojov a hospodárskych problémov.
Štvrtkové voľby, ktorých účasť dosiahla 59 percent, boli prvými od zvrhnutia 15-ročnej vlády premiérky Hasíny Vadžídovej v auguste 2024. K jej pádu viedli demonštrácie v dôsledku politického a ekonomického napätia a kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech účastníkov boja za nezávislosť a ich príbuzných. Študentami vedené protesty si vyžiadali 1400 mŕtvych, z ktorých mnohí zahynuli pri zásahoch polície.
Viac ako 127 miliónov oprávnených voličov rozhodlo o novom zložení parlamentu a kabinetu, ktorý vystrieda vládu dočasného premiéra a laureáta Nobelovej ceny Muhammada Júnusa. Ten sa ujal úradu len niekoľko dní po úteku Vadžídovej do Indie.
V deň volieb hlasovali voliči aj v referende o návrhu štátnej reformy, ktorý vypracovala Júnusova vláda po demonštráciách. Predpokladá rozsiahle ústavné zmeny vrátane vzniku druhej komory parlamentu, obmedzenia výkonnej moci a posilnenia nezávislosti súdnictva a volebných úradov.
