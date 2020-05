V bani Darkov má pozitívne testy 53 zamestnancov

Praha 19. mája (TASR) - Nárast nových denných prípadov ochorenia COVID-19 v Česku prekročil prvýkrát v máji stovku - zaznamenali 111 chorých. Je to zároveň najvyšší denný prírastok od 21. apríla. K najväčším ohniskám nákazy patrí Baňa Darkov v okrese Karviná v Moravskosliezskom kraji. Testovanie baníkov ešte nie je dokončené, ale podľa Radiožurnálu má pozitívne testy už 53 zamestnancov. V utorok ráno o tom informoval portál Českej televízie (ČT).



Podľa vedenia ťažobnej spoločnosti OKD boli títo pracovníci úplne bezpríznakoví.



V pondelok nikto nezomrel, celkovo je úmrtí 297, napísal v utorok ráno spravodajský portál iDNES.cz.



Počet vyliečených sa v Česku zvýšil o 179 osôb na 5641. Aktuálne sa na chorobu lieči 2648 nakazených.



V ČR pokračuje uvoľňovanie opatrení zavedených v minulých mesiacoch, aby sa zastavilo šírenie nového koronavírusu: ľudia najnovšie nemusia nosiť rúško pri práci v kancelárii alebo v prevádzkach, kde je horúčava, uviedol portál Českej televízie (ČT). V kanceláriách je však potrebné dodržiavať aspoň dvojmetrové odstupy od kolegov.



Naďalej platí aj ďalšia výnimka zo všeobecnej povinnosti chrániť si mimo vlastného domova nos a ústa - napríklad pre žiakov v školách, vodičov vo verejnej doprave alebo členov jednej domácnosti vo vozidle, väčšinou však musia splniť ďalšie podmienky.



Opatrenia ministerstva zdravotníctva platia od utorka do konca týždňa. Od 25. mája by už povinnosť rúšok nemala byť úplná, naďalej budú povinné napríklad vo verejnej doprave alebo v obchode, nie však už vonku.



To, kedy rúška nebudú potrebné vôbec, vláda zatiaľ nestanovila, dodal portál ČT.