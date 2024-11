V Barcelone pre búrky zrušili alebo odložili desiatky letov

Barcelona 4. novembra (TASR) - Na medzinárodnom letisku El Prat v španielskej Barcelone pre búrky v pondelok zrušili alebo odložili zhruba 50 letov. Oznámil to španielsky štátny prevádzkovateľ letísk, spoločnosť Aena, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Ešte v pondelok ráno podľa Aeny presmerovali aj 17 lietadiel, ktoré mali na tomto letisku pristáť.



Juh Katalánska zasiahli v noci na pondelok prívalové dažde. Miestna vláda tam v reakcii na dažde obmedzila mobilitu, zrušila vyučovanie v školách a odporučila pracovať z domu, pokiaľ je to možné. Tieto opatrenia platia v deviatich okresoch v regiónoch Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona a Peneds.



Výzvu na obmedzenie pohybu po vonku a nepribližovanie sa k brehom riek alebo roklín dostali v pondelok dopoludnia aj ľudia žijúci v oblasti Baix Llobregat južne od Barcelony, ako aj samotnej Barcelone. Pozastavili aj premávku tamojších regionálnych vlakov. Podľa miestnych médií voda zaplavila viacero ciest. Výučbu v celom Katalánsku zrušilo prinajmenšom 150 škôl.



Prinajmenšom do 14.00 h platil v regióne najvyšší stupeň výstrahy pred nepriaznivým počasím, približuje agentúra DPA. Intenzívne zrážky hlásili z regiónu už aj v nedeľu.



Katalánsko susedí s provinciou Valencia, kde minulú stredu a štvrtok v dôsledku výdatných lejakov došlo k ničivým záplavám, ktoré si vyžiadali najmenej 213 obetí. Ďalšie tri obete hlásia úrady regiónu Kastília la Mancha a jednu obeť z Andalúzie.



Nezvestných je podľa niektorých španielskych médií takmer 2000 ľudí. Predpokladá sa, že ďalšie telá obetí by sa mohli nájsť po vyčerpaní vody zo suterénov budov a podzemných parkovísk.